У Каховському водосховищі може залишитися 6-7 метрів води - Укргідроенерго
Київ • УНН
КИЇВ. 10 чераня. УНН. Після спрацювання Каховського водосховища, за розрахунками, глибина русла річки буде на рівні 6-7 метрів. Про це повідомили в Укргідроенерго, передає УНН.
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"Він (рівень води - ред.) буде кожної години на 5 сантиметрів понижуватися і, ну, скоріш за все як мінімум ще 5 метрів - це буде понижуватися рівень в Каховському водосховищі", - повідомив гендиректор Укргідроенерго Ігор Сирота в коментарі журналістам.
"Ми, побачивши характер руйнування станції, ми приблизно маємо розуміння, де була закладена вибухівка і як підірвали станцію, і під яким кутом могли зруйнувати плотину під водою в нижній відмітці. І ми надіємося, що метрів може 6-7 води в Каховському водосховищі залишитися", - сказав керівник Укргідроенерго.
Деталі
За даними Укргідроенерго, станом на 12:00 10 червня рівень Каховського водосховища в районі Нікополя становить 10,2 м.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
З Каховського водосховища вже втрачено понад третину накопиченої води.