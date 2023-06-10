В Каховском водохранилище может остаться 6-7 метров воды - Укргидроэнерго

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"Он (уровень воды - ред.) будет каждый час на 5 сантиметров понижаться и, ну, скорее всего как минимум еще 5 метров - это будет понижаться уровень в Каховском водохранилище", - сообщил гендиректор Укргидроэнерго Игорь Сирота в комментарии журналистам.

"Мы, увидев характер разрушения станции, мы примерно имеем понимание, где была заложена взрывчатка и как взорвали станцию, и под каким углом могли разрушить плотину под водой в нижней отметке. И мы надеемся, что метров может 6-7 воды в Каховском водохранилище остаться", - сказал руководитель Укргидроэнерго.

Детали

По данным Укргидроэнерго, по состоянию на 12:00 10 июня уровень Каховского водохранилища в районе Никополя составляет 10,2 м.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Из Каховского водохранилища уже потеряно более трети накопленной воды.