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В Каховском водохранилище может остаться 6-7 метров воды - Укргидроэнерго

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 января. УНН. После срабатывания Каховского водохранилища, по расчетам, глубина русла реки будет на уровне 6-7 метров. Об этом сообщили в Укргидроэнерго, передает УНН.

В Каховском водохранилище может остаться 6-7 метров воды - Укргидроэнерго

Цитата

"Он (уровень воды - ред.) будет каждый час на 5 сантиметров понижаться и, ну, скорее всего как минимум еще 5 метров - это будет понижаться уровень в Каховском водохранилище", - сообщил гендиректор Укргидроэнерго Игорь Сирота в комментарии журналистам.

"Мы, увидев характер разрушения станции, мы примерно имеем понимание, где была заложена взрывчатка и как взорвали станцию, и под каким углом могли разрушить плотину под водой в нижней отметке. И мы надеемся, что метров может 6-7 воды в Каховском водохранилище остаться", - сказал руководитель Укргидроэнерго.

Детали

По данным Укргидроэнерго, по состоянию на 12:00 10 июня уровень Каховского водохранилища в районе Никополя составляет 10,2 м.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Из Каховского водохранилища уже потеряно более трети накопленной воды.

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