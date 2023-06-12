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Из Каховского водохранилища уже потеряно более 72% воды - Минсреды

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 июня. УНН. Из Каховского водохранилища после подрыва дамбы ГЭС потеряно более 72% воды, сообщает Минсреды, пишет УНН.

Из Каховского водохранилища уже потеряно более 72% воды - Минсреды

Цитата

"Из водохранилища уже потеряно более 72% или 14,395 куб. км воды. По состоянию на вечер 11 июня уровень воды в водохранилище в районе Никополя составлял около 9,04 м", - говорится в сообщении.

Детали

Как указано, уровень воды в Днепре на отметке "Херсон" в целом снизился на 2 метра и составляет 3,6 метра. "В среднем за последние сутки удерживается тенденция снижения уровня на 1-5 см в час", - отмечается в сообщении.

"В районе природного парка "Нижнеднепровский" вода постепенно сходит. Продолжается обмеление акватории в нацпарке "Каменская Сечь" на 8,5 метров", - указали в министерстве.

Уровень воды реки Ингулец в створе Ингулецкой оросительной системы, как сообщается, "медленно снижается". "Зато вода постепенно продолжает прибывать в Николаевской области", - отметили в ведомстве.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

В Каховском водохранилище, по оценкам, может остаться 6-7 метров воды.

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