Затопление частей Херсона и области будет удерживаться до 19 июня - Укргидроэнерго

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"До 19 июня на реке Днепр ниже Каховской ГЭС, в результате ее подрыва, будет удерживаться значительное затопление прирусловых территорий и частей населенных пунктов в городе Херсон, Херсонском и Скадовском районах Херсонской области", - сообщили в Укргидроэнерго в Telegram.

Детали

Как сообщается, средний уровень нижнего бьефа у плотины Днепровской ГЭС на 18 июня равен 13,28 м БС (Балтийской системы высот).

По информации Укргидрометцентра, в створе поста Херсон за сутки уровень воды снизился на 33 см. И по состоянию на 8:00 18 июня составляет - 0,99 м БС.

"Вследствие подрыва Каховской ГЭС, уровни воды Каховского водохранилища удерживаются ниже минимальных критических значений, необходимых для работы водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях", - отметили в Укргидроэнерго.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

По оценкам, из Каховского водохранилища после подрыва дамбы ГЭС потеряно более 72% воды.