Подтопление со времени подрыва дамбы Каховской ГЭС упало более чем на 4,69 м - Минсреды

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"По состоянию на 18 июня уровень воды в Днепре на отметке "Херсон" постепенно снижается на 1-3 см в час. В целом с 8 июня уровень воды с 5,68 метра снизился более чем на 4,69 м и сейчас составляет 0,99 м по балтийской системе. Для сравнения, до подрыва плотины Каховской ГЭС уровень воды в Днепре на отметке "Херсон" составлял 0,31 метра", - сообщили в министерстве в Telegram.

Детали

По информации Укргидрометцентра, в течение 18-19 июня еще будет удерживаться значительное затопление прибрежных территорий и части населенных пунктов в Херсонском и Скадовском районах Херсонской области.

В районе природного парка "Нижнеднепровский" вода постепенно сходит. Сейчас средний уровень, как сообщается, - около 1,2 м.

По данным Минсреды, продолжается обмеление акватории в нацпарке "Великий Луг". В нацпарке "Каменская Сечь" уровень снизился ориентировочно на 12 м.

Напомним

Подтопленными после подрыва ГЭС остаются 41 населенный пункт в Херсонской и Николаевской областях.