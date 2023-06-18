Подтопление со времени подрыва дамбы Каховской ГЭС упало более чем на 4,69 м - Минсреды

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 30267 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 65885 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 70353 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 185166 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 100352 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 102753 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 301934 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 80439 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 131398 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 169729 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2.5м/с
59%
Популярные новости

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 227351 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 122610 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 77607 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 57800 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 22387 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 185106 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 227776 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 301879 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 312079 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 361664 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Барт Де Вевер

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Бельгия

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 22674 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 58079 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 77883 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 122897 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 69223 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

Подтопление со времени подрыва дамбы Каховской ГЭС упало более чем на 4,69 м - Минсреды

Киев • УНН

 • 1301638 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Подтопление со времени пика поднятия уровня воды из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС упало уже на более 4,69 метра и на отметке "Херсон" постепенно снижается на 1-3 см в час, сообщили в Минсреды в воскресенье, пишет УНН.

Подтопление со времени подрыва дамбы Каховской ГЭС упало более чем на 4,69 м - Минсреды

Цитата

"По состоянию на 18 июня уровень воды в Днепре на отметке "Херсон" постепенно снижается на 1-3 см в час. В целом с 8 июня уровень воды с 5,68 метра снизился более чем на 4,69 м и сейчас составляет 0,99 м по балтийской системе. Для сравнения, до подрыва плотины Каховской ГЭС уровень воды в Днепре на отметке "Херсон" составлял 0,31 метра", - сообщили в министерстве в Telegram.

Детали

По информации Укргидрометцентра, в течение 18-19 июня еще будет удерживаться значительное затопление прибрежных территорий и части населенных пунктов в Херсонском и Скадовском районах Херсонской области.

В районе природного парка "Нижнеднепровский" вода постепенно сходит. Сейчас средний уровень, как сообщается, - около 1,2 м.

По данным Минсреды, продолжается обмеление акватории в нацпарке "Великий Луг". В нацпарке "Каменская Сечь" уровень снизился ориентировочно на 12 м.

Напомним

Подтопленными после подрыва ГЭС остаются 41 населенный пункт в Херсонской и Николаевской областях.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаКриминал и ЧП
Brent
$64.58
Bitcoin
$78,494.30
S&P 500
$5,184.77
Tesla
$242.46
Газ TTF
$36.48
Золото
$3,015.41
Ethereum
$1,530.33