Силы обороны ликвидировали элитную штурмовую группу оккупантов на Авдеевском направлении

Украинские военные разгромили элитную группу российских штурмовиков на Авдеевском направлении. Об этом сообщила 47 отдельная механизированная бригада, пишет УНН.

Детали

Военные остановили вражеское наступление, ликвидировав оккупантов и их технику на Авдеевском направлении.

По словам бойцов, остановить штурм удалось благодаря успешному попаданию роты ударных дронов во взаимодействии с легендарными экипажами "Брэдли".

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Кроме того, военные также зафиксировали разгром оккупантов на видео.

Разгром элитной российской штурмовой группы 15 отдельной гвардейской бригады - подписали кадры бойцы 47 отдельной механизированной бригады.

Напомним

Бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что российские военные усилили обстрелы на Авдеевском направлении, достигнув определенных локальных успехов, но украинские войска кое-где возвращают утраченные позиции.