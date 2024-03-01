Силы обороны ликвидировали элитную штурмовую группу оккупантов на Авдеевском направлении

Эксклюзив
ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
  •  101125 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

Эксклюзив
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
  •  111490 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

Эксклюзив
Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
  •  114611 просмотра

Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

Эксклюзив
Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
29.02.24  •  149247 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
29.02.24  •  166081 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

Эксклюзив
Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
29.02.24  •  150262 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
29.02.24  •  150140 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

Эксклюзив
В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
29.02.24  •  152122 просмотра

В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

Эксклюзив
В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
28.02.24  •  166927 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
28.02.24  •  171584 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Силы обороны ликвидировали элитную штурмовую группу оккупантов на Авдеевском направлении

Силы обороны ликвидировали элитную штурмовую группу оккупантов на Авдеевском направлении

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 19:46  •  13152 просмотра

Read in English

Украинские военные разгромили элитную российскую штурмовую группу в Авдеевке с помощью ударных беспилотников и боевых машин "Брэдли", остановив наступление врага.

Украинские военные разгромили элитную группу российских штурмовиков на Авдеевском направлении. Об этом сообщила 47 отдельная механизированная бригада, пишет УНН.  

Детали 

Военные остановили вражеское наступление, ликвидировав оккупантов и их технику на Авдеевском направлении.

По словам бойцов, остановить штурм удалось благодаря успешному попаданию роты ударных дронов во взаимодействии с легендарными экипажами "Брэдли". 

На Лимано-Купянское направление россияне стянули почти 100 тысяч военных и несколько тысяч техники - Евлаш1 марта 2024, 14:52 • 19966 просмотров

Кроме того, военные также зафиксировали разгром оккупантов на видео.

Разгром элитной российской штурмовой группы 15 отдельной гвардейской бригады

- подписали кадры бойцы 47 отдельной механизированной бригады.

Напомним

Бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что российские военные усилили обстрелы на Авдеевском направлении, достигнув определенных локальных успехов, но украинские войска кое-где возвращают утраченные позиции.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
m2-bredliМ2 Брэдли
aleksandr-tarnavskiiАлександр Тарнавский
avdiivkaАвдеевка
Сили оборони ліквідували елітну штурмову групу окупантів на Авдіївському напрямку
Ukrainian Armed Forces eliminate elite occupant assault group in Avdiivka sector
Новости по теме

Силы обороны ликвидировали элитную штурмовую группу оккупантов на Авдеевском направлении

Украинские военные разгромили элитную российскую штурмовую группу в Авдеевке с помощью ударных беспилотников и боевых машин "Брэдли", остановив наступление врага.

Война •   •  13152 просмотра
Силы обороны ликвидировали элитную штурмовую группу оккупантов на Авдеевском направлении

Байден подписал очередной временный бюджет, чтобы предотвратить шатдаун

Президент США Джо Байден подписал закон о продлении временного финансирования федерального правительства до 8 и 22 марта, чтобы предотвратить закрытие правительства.

Новости Мира •   •  12326 просмотра
Байден подписал очередной временный бюджет, чтобы предотвратить шатдаун

россияне давят абсолютно по всей полосе вокруг Авдеевки - Жорин

Российские войска усиливают давление по всей линии фронта вокруг Авдеевки в Донецкой области, продолжая наступательные операции.

Война •   •  15400 просмотра
россияне давят абсолютно по всей полосе вокруг Авдеевки - Жорин

Свириденко обсудила усиление сотрудничества с главой МИД Британии

Первый вице-премьер-министр - Министр экономики Украины Юлия Свириденко обсудила с Министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном расширение экономического сотрудничества между Украиной и Великобританией.

Война •   •  17097 просмотра
Свириденко обсудила усиление сотрудничества с главой МИД Британии

Финляндия должна иметь реальные силы ядерного сдерживания - Стубб

Новый президент Финляндии заявил, что наличие реального ядерного сдерживания важно для безопасности страны как члена НАТО.

Политика •   •  15615 просмотра
Финляндия должна иметь реальные силы ядерного сдерживания - Стубб

В Киеве расследуют хищение госсредств на ремонте Дегтяревского моста

Полиция открыла уголовное производство в отношении должностных лиц "Киевавтодора", которых подозревают в закупке строительных материалов для ремонта Дегтяревского путепровода по завышенным ценам, присвоив сотни тысяч гривен из местного бюджета.

Киев •   •  14645 просмотра
В Киеве расследуют хищение госсредств на ремонте Дегтяревского моста

В Украине идентифицировали почти три тысячи фрагментов и тел защитников - Лубинец

На встрече также обсудили вопросы относительно сроков идентификации тел и оповещения семьям, работы базы данных ДНК и коммуникации со следователями.

Общество •   •  16779 просмотра
В Украине идентифицировали почти три тысячи фрагментов и тел защитников - Лубинец

Минобороны заключили еще один меморандум с ОО, которая будет способствовать подготовке по такмеду

Министерство обороны Украины подписало очередной меморандум с Благотворительным фондом "ПУЛЬС" по содействию в проведении тактико-медицинской подготовки военнослужащих.

Война •   •  17645 просмотра
Минобороны заключили еще один меморандум с ОО, которая будет способствовать подготовке по такмеду

Пистолеты, гранаты и взрыватели: в Одесской области задержали торговца оружием

В Одесской области правоохранители разоблачили нелегальный канал сбыта огнестрельного оружия и боеприпасов, задержав торговца, который продавал чемодан с оружием, взрывчаткой и боеприпасами.

Криминал и ЧП •   •  14490 просмотра
Пистолеты, гранаты и взрыватели: в Одесской области задержали торговца оружием

россию официально исключили из Дунайской комиссии - Кулеба

россия была официально исключена из Дунайской комиссии, регулирующей судоходство на Дунае, за действия, несовместимые с конвенцией, в соответствии с которой действует эта организация.

Война •   •  24565 просмотра
россию официально исключили из Дунайской комиссии - Кулеба