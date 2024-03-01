Силы обороны ликвидировали элитную штурмовую группу оккупантов на Авдеевском направлении
Киев • УНН
Украинские военные разгромили элитную российскую штурмовую группу в Авдеевке с помощью ударных беспилотников и боевых машин "Брэдли", остановив наступление врага.
Украинские военные разгромили элитную группу российских штурмовиков на Авдеевском направлении. Об этом сообщила 47 отдельная механизированная бригада, пишет УНН.
Детали
Военные остановили вражеское наступление, ликвидировав оккупантов и их технику на Авдеевском направлении.
По словам бойцов, остановить штурм удалось благодаря успешному попаданию роты ударных дронов во взаимодействии с легендарными экипажами "Брэдли".
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Кроме того, военные также зафиксировали разгром оккупантов на видео.
Разгром элитной российской штурмовой группы 15 отдельной гвардейской бригады
Напомним
Бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что российские военные усилили обстрелы на Авдеевском направлении, достигнув определенных локальных успехов, но украинские войска кое-где возвращают утраченные позиции.
Силы обороны ликвидировали элитную штурмовую группу оккупантов на Авдеевском направлении
Украинские военные разгромили элитную российскую штурмовую группу в Авдеевке с помощью ударных беспилотников и боевых машин "Брэдли", остановив наступление врага.
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