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Сили оборони ліквідували елітну штурмову групу окупантів на Авдіївському напрямку

Київ • УНН

 • 27766 перегляди

Українські військові розгромили елітну російську штурмову групу в Авдіївці за допомогою ударних безпілотників та бойових машин "Бредлі", зупинивши наступ ворога.

Сили оборони ліквідували елітну штурмову групу окупантів на Авдіївському напрямку

Українські військові розгромили елітну групу російських штурмовиків на Авдіївському напрямку. Про це повідомила 47 окрема механізована бригада, пише УНН.  

Деталі 

Військові зупинили ворожий наступ, ліквідувавши окупантів та їхню техніку на Авдіївському напрямку.

За словами бійців, зупинити штурм вдалось завдяки успішному влучанню роти ударних дронів у взаємодії з легендарними екіпажами "Бредлі". 

На Лимано-Купʼянський напрямок росіяни стягнули майже 100 тисяч військових та декілька тисяч техніки - Євлаш01.03.24, 16:52 • 25710 переглядiв

Окрім того, військові також зафіксували розгром окупантів на відео.

Розгром елітної російської штурмової групи 15 окремої гвардійської бригади

- підписали кадри бійці 47 окремої механізованої бригади.

Нагадаємо

Бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що російські військові посилили обстріли на Авдіївському напрямку, досягнувши певних локальних успіхів, але українські війська подекуди повертають втрачені позиції.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Війна
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