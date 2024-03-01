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На Лимано-Купʼянський напрямок росіяни стягнули майже 100 тисяч військових та декілька тисяч техніки - Євлаш

Київ • УНН

 • 25710 перегляди

За словами речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", там перебуває понад 122 000 російських військовослужбовців, з яких майже 100 000 - на Лиманському та Куп'янському напрямках, а також понад 4 000 одиниць військової техніки.

На Лимано-Купʼянський напрямок росіяни стягнули майже 100 тисяч військових та декілька тисяч техніки - Євлаш

На Лиманському та Куп'янську напрямку перебуває понад сто тисяч російських окупантів де ще декілька тисяч російської військової техніки. Про це в ефірі "Суспільне.Спротив" заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш, пише УНН.

Деталі 

За його словами, по лінії відповідальності стратегічного угрупування "Хортиця" зараз перебуває десь 122 тисячі окупантів.

Якщо зосередити Лиманський та Куп'янський напрямки то майже 100 тисяч (російських військових - ред.) виходить. Також є ще Сіверський, де ще 23 тисячі окупантів утримується. (...) Крім того, утримують досить велику кількість танків різних модифікацій, різних типів. 

- резюмував Євлаш.

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За його речника ОСУВ "Хортиця", росіяни утримують на напрямку велику кількість техніки:

  • 1034 бойових машин;
  • дві тисячі бойових броньованих машин;
  • 415 систем залпового вогню;
  • 1096 ствольних артилерійських систем

Водночас Євлаш запевнив, що найближчим часом окупаційні війська рф не зможуть проводити великих наступальних операцій. 

Погода — на нашому боці. росіянам важко пересуватися по нашому ґрунту, а саме глиноземам, поширеним на Донеччині. Важкі автомобілі застрягають, та є зручною мішенню для наших артилеристів, танкових комплексів. Цей час можемо витратити для підготовки наших резервів, заміни бійців на фронті

- впевнений речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Нагадаємо

Речник ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш заявив, що поблизу Часового Яру збудовано кілька оборонних кілець з мінними полями, інженерними загородженнями та укріпленими позиціями, щоб сповільнити просування росіян у цьому районі.

Володимир Омельченко

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