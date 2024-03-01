Євлаш розповів про оборону поблизу Часового Яру
Київ • УНН
Євлаш повідомив, що поблизу Часового Яру збудовано кілька оборонних кілець з мінними полями, інженерними загородженнями та укріпленими позиціями, щоб сповільнити просування росіян у цьому районі.
Поблизу Часового Яру на Бахмутському напрямку зведено декілька кілець оборони, насипано ряд різних мінних полів та багато інженерних перешкод.
Про це повідомив в ефірі Радіо Свободи речник ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш, передає кореспондент УНН.
Поблизу Часового Яру зведено декілька кілець оборони, також насипано ряд різних мінних полів, як протитанкових, так й протипіхотних, різної дії направлення, мінні вали були зведені. Крім того, дуже багато інженерних всяких перешкод, які не дозволять важкій техніці противника легко долати смугу й будуть залишатися під вогневим ураженням наших розрахунків ПТРК та артилерії і дронів, що сповільнить їхнє просування
За його словами, досить багато використано також і дротяних загороджень на загрозливих саме піхотних напрямках, де може пересуватися піхота й малопомітних перешкод, які стануть неприємною несподіванкою для ворога.
Обладнані десятки позицій відділень, десятки позицій взводів, які використані з врахуванням рельєфу місцевості. Окрім того, розміщені навіть з десяток різних промислових споруд, металобетонних конструкцій, вогневих точок, довготривалих точок
Доповнення
Ситуація поблизу Часового Яру на Бахмутському напрямку дуже напружена, ворог перекидає туди свої основні сили, намагається тиснути, адже доступ до Часового Яру відкриє росіянам ворота для продовження їхніх наступальних дій.
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