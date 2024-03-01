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Евлаш рассказал об обороне вблизи Часового Яра

Евлаш рассказал об обороне вблизи Часового Яра

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 13:01  •  7080 просмотра

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Евлаш сообщил, что вблизи Часового Яра построено несколько оборонительных колец с минными полями, инженерными заграждениями и укрепленными позициями, чтобы замедлить продвижение россиян в этом районе.

Вблизи Часового Яра на Бахмутском направлении возведено несколько колец обороны, насыпан ряд различных минных полей и  много инженерных препятствий.  

Об этом сообщил в эфире Радио Свободы представитель ОСУВ "Хортица" Илья Евлаш, передает корреспондент УНН.    

Вблизи Часового Яра возведено несколько колец обороны, также насыпан ряд различных минных полей, как противотанковых, так и противопехотных, различного действия направления, минные валы были возведены. Кроме того, очень много инженерных всяких препятствий, которые не позволят тяжелой технике противника легко преодолевать полосу и будут оставаться под огневым поражением наших расчетов ПТРК и артиллерии и дронов, что замедлит их продвижение

- рассказал Евлаш.

По его словам, достаточно много использовано также и проволочных заграждений на угрожающих именно пехотных направлениях, где может передвигаться пехота и малозаметных препятствий, которые станут неприятной неожиданностью для врага.

Оборудованы десятки позиций отделений, десятки позиций взводов, которые использованы с учетом рельефа местности. Кроме того, размещены даже с десяток различных промышленных сооружений, металлобетонных конструкций, огневых точек, долговременных точек

- сказал Евлаш

Дополнение

Ситуация вблизи Часового Яра на Бахмутском направлении очень напряженная, враг перебрасывает туда свои основные силы, пытается давить, ведь доступ к Часовому Яру откроет россиянам ворота для продолжения их наступательных действий. 

В оккупированном Севастополе сообщают об около 5 взрывах, громко было и в Евпатории1 марта 2024, 12:46 • 10651 просмотр

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
yevpatoriyaЕвпатория
chasiv-yarЧасов Яр
sevastopolСевастополь
bakhmutБахмут
Євлаш розповів про оборону поблизу Часового Яру
Yevlash spoke about the defense near Chasovyi Yar
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Евлаш рассказал об обороне вблизи Часового Яра

Евлаш сообщил, что вблизи Часового Яра построено несколько оборонительных колец с минными полями, инженерными заграждениями и укрепленными позициями, чтобы замедлить продвижение россиян в этом районе.

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