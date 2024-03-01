Евлаш рассказал об обороне вблизи Часового Яра

Вблизи Часового Яра на Бахмутском направлении возведено несколько колец обороны, насыпан ряд различных минных полей и много инженерных препятствий.

Об этом сообщил в эфире Радио Свободы представитель ОСУВ "Хортица" Илья Евлаш, передает корреспондент УНН.

Вблизи Часового Яра возведено несколько колец обороны, также насыпан ряд различных минных полей, как противотанковых, так и противопехотных, различного действия направления, минные валы были возведены. Кроме того, очень много инженерных всяких препятствий, которые не позволят тяжелой технике противника легко преодолевать полосу и будут оставаться под огневым поражением наших расчетов ПТРК и артиллерии и дронов, что замедлит их продвижение - рассказал Евлаш.

По его словам, достаточно много использовано также и проволочных заграждений на угрожающих именно пехотных направлениях, где может передвигаться пехота и малозаметных препятствий, которые станут неприятной неожиданностью для врага.

Оборудованы десятки позиций отделений, десятки позиций взводов, которые использованы с учетом рельефа местности. Кроме того, размещены даже с десяток различных промышленных сооружений, металлобетонных конструкций, огневых точек, долговременных точек - сказал Евлаш

Дополнение

Ситуация вблизи Часового Яра на Бахмутском направлении очень напряженная, враг перебрасывает туда свои основные силы, пытается давить, ведь доступ к Часовому Яру откроет россиянам ворота для продолжения их наступательных действий.

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