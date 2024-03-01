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В оккупированном Севастополе сообщают об около 5 взрывах, громко было и в Евпатории

В оккупированном Севастополе сообщают об около 5 взрывах, громко было и в Евпатории

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 12:46  •  10620 просмотра

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Движение по Крымскому мосту было приостановлено, а в Севастополе объявлена воздушная тревога после того, как, по сообщениям местных телеграмм-каналов и СМИ, в Севастополе прозвучало около 5 взрывов, а в Евпатории также были слышны взрывы.

Во временно оккупированном Крыму снова "громко", в Севастополе сообщают об около 5 взрывах, слышали взрывы и в Евпатории, движение по Крымскому мосту приостановлено после объявления воздушной тревоги в Севастополе, сообщают местные телеграм-каналы и СМИ, пишет УНН.

Детали

В Севастополе была объявлена воздушная тревога, о чем сообщил подконтрольный рф так называемый глава города михаил развожаев. В то же время в оккупированном Крыму сообщили о приостановлении движения на Крымском мосту.

"В Севастополе прогремел сильный взрыв, над бухтой дымовая завеса, в городе включили тревогу. Взрывов в Севастополе около пяти, сообщают подписчики", - сообщил телеграм-канал "Крымский ветер".

"В Евпатории слышны взрывы", - добавило движение "АТЕШ" в Telegram.

"Крымский ветер" пишет, что "в районе Евпатории и в Сакском районе активно стреляет росПВО".

"АТЕШ" указывает на возможный "прилет" в Севастополе.

Партизаны узнали маршрут переброски вражеских танков в Крым1 марта 2024, 09:07 • 21599 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
yevpatoriyaЕвпатория
krymКрым
sevastopolСевастополь
В окупованому Севастополі повідомляють про близько 5 вибухів, гучно було і в Євпаторії
About 5 explosions are reported in occupied Sevastopol, there were also loud in Yevpatoriya
Новости по теме

В оккупированном Севастополе сообщают об около 5 взрывах, громко было и в Евпатории

Движение по Крымскому мосту было приостановлено, а в Севастополе объявлена воздушная тревога после того, как, по сообщениям местных телеграмм-каналов и СМИ, в Севастополе прозвучало около 5 взрывов, а в Евпатории также были слышны взрывы.

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