В оккупированном Севастополе сообщают об около 5 взрывах, громко было и в Евпатории

Во временно оккупированном Крыму снова "громко", в Севастополе сообщают об около 5 взрывах, слышали взрывы и в Евпатории, движение по Крымскому мосту приостановлено после объявления воздушной тревоги в Севастополе, сообщают местные телеграм-каналы и СМИ, пишет УНН.

Детали

В Севастополе была объявлена воздушная тревога, о чем сообщил подконтрольный рф так называемый глава города михаил развожаев. В то же время в оккупированном Крыму сообщили о приостановлении движения на Крымском мосту.

"В Севастополе прогремел сильный взрыв, над бухтой дымовая завеса, в городе включили тревогу. Взрывов в Севастополе около пяти, сообщают подписчики", - сообщил телеграм-канал "Крымский ветер".

"В Евпатории слышны взрывы", - добавило движение "АТЕШ" в Telegram.

"Крымский ветер" пишет, что "в районе Евпатории и в Сакском районе активно стреляет росПВО".

"АТЕШ" указывает на возможный "прилет" в Севастополе.

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