В оккупированном Севастополе сообщают об около 5 взрывах, громко было и в Евпатории
Киев • УНН
Движение по Крымскому мосту было приостановлено, а в Севастополе объявлена воздушная тревога после того, как, по сообщениям местных телеграмм-каналов и СМИ, в Севастополе прозвучало около 5 взрывов, а в Евпатории также были слышны взрывы.
Во временно оккупированном Крыму снова "громко", в Севастополе сообщают об около 5 взрывах, слышали взрывы и в Евпатории, движение по Крымскому мосту приостановлено после объявления воздушной тревоги в Севастополе, сообщают местные телеграм-каналы и СМИ, пишет УНН.
Детали
В Севастополе была объявлена воздушная тревога, о чем сообщил подконтрольный рф так называемый глава города михаил развожаев. В то же время в оккупированном Крыму сообщили о приостановлении движения на Крымском мосту.
"В Севастополе прогремел сильный взрыв, над бухтой дымовая завеса, в городе включили тревогу. Взрывов в Севастополе около пяти, сообщают подписчики", - сообщил телеграм-канал "Крымский ветер".
"В Евпатории слышны взрывы", - добавило движение "АТЕШ" в Telegram.
"Крымский ветер" пишет, что "в районе Евпатории и в Сакском районе активно стреляет росПВО".
"АТЕШ" указывает на возможный "прилет" в Севастополе.
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В оккупированном Севастополе сообщают об около 5 взрывах, громко было и в Евпатории
Движение по Крымскому мосту было приостановлено, а в Севастополе объявлена воздушная тревога после того, как, по сообщениям местных телеграмм-каналов и СМИ, в Севастополе прозвучало около 5 взрывов, а в Евпатории также были слышны взрывы.
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