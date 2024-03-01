Партизаны узнали маршрут переброски вражеских танков в Крым
Киев • УНН
Партизаны из движения "АТЕШ" отследили маршрут десятков российских танков, которые оккупанты перевозили тракторами по крымским автодорогам.
Партизанам из движения "АТЕШ" удалось отследить маршрут переброски десятков российских танков на крымских трассах, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал движения.
Наши агенты смогли заранее узнать о маршруте переброски транспортными тягачами нескольких десятков танков Т-62М. Мы следим за ними от выгрузки на железнодорожной станции одного из крымского города прямо до конечной остановки
Более детальной информации партизаны не предоставили, чтобы не помешать "успешной операции".
"Уверяем вас всех, что "АТЕШ" приложит все усилия, чтобы помочь этим танкам не доехать на фронт", - указали партизаны.
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Партизаны узнали маршрут переброски вражеских танков в Крым
Партизаны из движения "АТЕШ" отследили маршрут десятков российских танков, которые оккупанты перевозили тракторами по крымским автодорогам.
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