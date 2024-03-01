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Партизаны узнали маршрут переброски вражеских танков в Крым

Партизаны узнали маршрут переброски вражеских танков в Крым

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 09:07  •  17298 просмотра

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Партизаны из движения "АТЕШ" отследили маршрут десятков российских танков, которые оккупанты перевозили тракторами по крымским автодорогам.

Партизанам из движения "АТЕШ" удалось отследить маршрут переброски десятков российских танков на крымских трассах, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал движения. 

Наши агенты смогли заранее узнать о маршруте переброски транспортными тягачами нескольких десятков танков Т-62М. Мы следим за ними от выгрузки на железнодорожной станции одного из крымского города прямо до конечной остановки

- говорится в сообщении партизанского движения.

Более детальной информации партизаны не предоставили, чтобы не помешать "успешной операции".

"Уверяем вас всех, что "АТЕШ" приложит все усилия, чтобы помочь этим танкам не доехать на фронт", - указали партизаны. 

россияне глушат связь в оккупированных городах Украины, чтобы заблокировать работу партизан29 февраля 2024, 13:40 • 22824 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
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