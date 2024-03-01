Партизаны узнали маршрут переброски вражеских танков в Крым

Партизанам из движения "АТЕШ" удалось отследить маршрут переброски десятков российских танков на крымских трассах, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал движения.

Наши агенты смогли заранее узнать о маршруте переброски транспортными тягачами нескольких десятков танков Т-62М. Мы следим за ними от выгрузки на железнодорожной станции одного из крымского города прямо до конечной остановки - говорится в сообщении партизанского движения.

Более детальной информации партизаны не предоставили, чтобы не помешать "успешной операции".

"Уверяем вас всех, что "АТЕШ" приложит все усилия, чтобы помочь этим танкам не доехать на фронт", - указали партизаны.

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