Ситуація біля Часового Яру дуже напружена, рф перекидає туди основні сили - Євлаш
Київ • УНН
росія зосередила основні сили на Часовому Яру як ключа до продовження наступу на Костянтинівку.
Ситуація поблизу Часового Яру на Бахмутському напрямку дуже напружена, ворог перекидає туди свої основні сили, намагається тиснути, адже доступ до Часового Яру відкриє росіянам ворота для продовження їхніх наступальних дій. Про це повідомив в ефірі Радіо Свобода речник ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш, передає кореспондент УНН.
Ситуація поблизу Часового Яру дуже напружена, ворог перекидає туди свої основні сили, намагається тиснути в напрямку Часового Яру, оскільки зараз цей населений пункт є ключовим для них. Звичайно, що доступ до Часового Яру відкриє ворота для продовження їхніх наступальних дій, успішний плацдарм для наступу, продовження наступу на Костянтинівку
Він зазначив, що для рф основна ціль в Донецькій області – це Краматорсько-Слов'янська агломерація.
"Тому ворог зараз не шкодує своїх зусиль, він намагається скористатися моментом, оскільки він використовує вже досить довгий час тактику "бігти туди, куди ллється", шукає слабкі місця, шпарини й при найменшій нагоді десь прорвати оборону, значно посилює постійно своє угруповування і вдається до штурмових дій", - сказав Євлаш.
Доповнення
Раніше Євлаш повідомляв, що на Бахмутському напрямку тривають жорсткі бої, ворог активно намагається "сунути" в напрямку Часового Яру.