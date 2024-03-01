Ситуация возле Часового Яра очень напряженная, рф перебрасывает туда основные силы - Евлаш

Ситуация вблизи Часового Яра на Бахмутском направлении очень напряженная, враг перебрасывает туда свои основные силы, пытается давить, ведь доступ к Часовому Яру откроет россиянам ворота для продолжения их наступательных действий. Об этом сообщил в эфире Радио Свобода спикер ОСГВ "Хортица" Илья Евлаш, передает корреспондент УНН.

Ситуация вблизи Часового Яра очень напряженная, враг перебрасывает туда свои основные силы, пытается давить в направлении Часового Яра, поскольку сейчас этот населенный пункт является ключевым для них. Конечно, доступ к Часовому Яру откроет ворота для продолжения их наступательных действий, успешный плацдарм для наступления, продолжения наступления на Константиновку - рассказал Евлаш.

Он отметил, что для рф основная цель в Донецкой области - это Краматорско-Славянская агломерация.

"Поэтому враг сейчас не жалеет своих усилий, он пытается воспользоваться моментом, поскольку он использует уже достаточно долгое время тактику "бежать туда, куда льется", ищет слабые места, щели и при малейшей возможности где-то прорвать оборону, значительно усиливает постоянно свою группировку и прибегает к штурмовым действиям", - сказал Евлаш.

Дополнение

Ранее Евлаш сообщал, что на Бахмутском направлении продолжаются жесткие бои, враг активно пытается "сунуть" в направлении Часового Яра.