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Ситуация возле Часового Яра очень напряженная, рф перебрасывает туда основные силы - Евлаш

Ситуация возле Часового Яра очень напряженная, рф перебрасывает туда основные силы - Евлаш

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 12:29  •  12093 просмотра

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россия сосредоточила основные силы на Часовом Яру как ключе к продолжению наступления на Константиновку.

Ситуация вблизи Часового Яра на Бахмутском направлении очень напряженная, враг перебрасывает туда свои основные силы, пытается давить, ведь доступ к Часовому Яру откроет россиянам ворота для продолжения их наступательных действий. Об этом сообщил в эфире Радио Свобода спикер ОСГВ "Хортица" Илья Евлаш, передает корреспондент УНН.

Ситуация вблизи Часового Яра очень напряженная, враг перебрасывает туда свои основные силы, пытается давить в направлении Часового Яра, поскольку сейчас этот населенный пункт является ключевым для них. Конечно, доступ к Часовому Яру откроет ворота для продолжения их наступательных действий, успешный плацдарм для наступления, продолжения наступления на Константиновку

- рассказал Евлаш.

Он отметил, что для рф основная цель в Донецкой области - это Краматорско-Славянская агломерация.

"Поэтому враг сейчас не жалеет своих усилий, он пытается воспользоваться моментом, поскольку он использует уже достаточно долгое время тактику "бежать туда, куда льется", ищет слабые места, щели и при малейшей возможности где-то прорвать оборону, значительно усиливает постоянно свою группировку и прибегает к штурмовым действиям", - сказал Евлаш.

Дополнение

Ранее Евлаш сообщал, что на Бахмутском направлении продолжаются жесткие бои, враг активно пытается "сунуть" в направлении Часового Яра.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
chasiv-yarЧасов Яр
bakhmutБахмут
kramatorskКраматорск
donetskДонецк
Ситуація біля Часового Яру дуже напружена, рф перекидає туди основні сили - Євлаш
The situation near Chasovyi Yar is very tense, Russia is deploying its main forces there - Yevlash
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Ситуация возле Часового Яра очень напряженная, рф перебрасывает туда основные силы - Евлаш

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