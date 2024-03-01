Ситуация возле Часового Яра очень напряженная, рф перебрасывает туда основные силы - Евлаш
Киев • УНН
россия сосредоточила основные силы на Часовом Яру как ключе к продолжению наступления на Константиновку.
Ситуация вблизи Часового Яра на Бахмутском направлении очень напряженная, враг перебрасывает туда свои основные силы, пытается давить, ведь доступ к Часовому Яру откроет россиянам ворота для продолжения их наступательных действий. Об этом сообщил в эфире Радио Свобода спикер ОСГВ "Хортица" Илья Евлаш, передает корреспондент УНН.
Ситуация вблизи Часового Яра очень напряженная, враг перебрасывает туда свои основные силы, пытается давить в направлении Часового Яра, поскольку сейчас этот населенный пункт является ключевым для них. Конечно, доступ к Часовому Яру откроет ворота для продолжения их наступательных действий, успешный плацдарм для наступления, продолжения наступления на Константиновку
Он отметил, что для рф основная цель в Донецкой области - это Краматорско-Славянская агломерация.
"Поэтому враг сейчас не жалеет своих усилий, он пытается воспользоваться моментом, поскольку он использует уже достаточно долгое время тактику "бежать туда, куда льется", ищет слабые места, щели и при малейшей возможности где-то прорвать оборону, значительно усиливает постоянно свою группировку и прибегает к штурмовым действиям", - сказал Евлаш.
Дополнение
Ранее Евлаш сообщал, что на Бахмутском направлении продолжаются жесткие бои, враг активно пытается "сунуть" в направлении Часового Яра.
Ситуация возле Часового Яра очень напряженная, рф перебрасывает туда основные силы - Евлаш
россия сосредоточила основные силы на Часовом Яру как ключе к продолжению наступления на Константиновку.
Необычно мягкая погода в Европе после зимы сохранится в марте - Bloomberg
Мягкая погода в начале марта поможет сдержать рост цен на энергоносители в Европе, служа напоминанием о последствиях изменения климата.
По украинскому коридору в Черном море в феврале экспортировали рекордный объем грузов: 8 млн тонн
В феврале по гуманитарному коридору в Черном море экспортировано рекордные 8 миллионов тонн грузов, из которых 5,2 миллиона тонн - продукция украинских аграриев.
В Константиновке Донецкой области чрезвычайники спасли мужчину во время ликвидации последствий обстрела
Пожарные спасли 68-летнего мужчину из горящего двухэтажного медицинского учреждения в Константиновке Донецкой области, который пострадал от российских обстрелов.
Стандарты НАТО в медицинском обеспечении ВСУ: Зеленский подписал закон
Подписанный президентом Зеленским закон вводит клинические протоколы и стандарты НАТО в медицинском обеспечении Вооруженных Сил Украины.
НБУ сокращает продажу валюты второй месяц подряд
Национальный банк Украины сократил продажу иностранной валюты в феврале до 1,5 миллиарда долларов, что стало вторым подряд месячным снижением.
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
Украина может покупать боеприпасы у Балканских стран только через третьих лиц из-за внутреннего законодательства этих стран.
Общественные активисты адаптируют американский опыт поддержки ветеранов к украинским реалиям
В Украине будет внедрен американский опыт поддержки ветеранов войны.
Громкие взрывы в Мариуполе: уничтожен склад БК оккупантов
Склад боеприпасов российских оккупантов на северо-западе Мариуполя был уничтожен взрывами, сообщил советник городского головы Мариуполя.
Нардепа Мариковского будут судить по подозрению в недостоверном декларировании криптовалюты
Народный депутат Александр Мариковский предстанет перед судом за недостоверное декларирование в своей декларации активов в криптовалюте на сумму почти 25 миллионов гривен.