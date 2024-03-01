На Лимано-Купянское направление россияне стянули почти 100 тысяч военных и несколько тысяч техники - Евлаш

На Лиманском и Купянском направлении находится более ста тысяч российских оккупантов где еще несколько тысяч российской военной техники. Об этом в эфире "Суспільне.Спротивление" заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш, пишет УНН.

Детали

По его словам, по линии ответственности стратегической группировки "Хортица" сейчас находится где-то 122 тысячи оккупантов.

Если сосредоточить Лиманское и Купянское направления то почти 100 тысяч (российских военных - ред.) получается. Также есть еще Северский, где еще 23 тысячи оккупантов удерживается. (...) Кроме того, удерживают достаточно большое количество танков различных модификаций, различных типов. - резюмировал Евлаш.

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По его представителя ОСУВ "Хортица", россияне удерживают на направлении большое количество техники:

1034 боевых машины;

две тысячи боевых бронированных машин;

415 систем залпового огня;

1096 ствольных артиллерийских систем

В то же время Евлаш заверил, что в ближайшее время оккупационные войска рф не смогут проводить крупных наступательных операций.

Погода - на нашей стороне. россиянам трудно передвигаться по нашему грунту, а именно глиноземам, распространенным в Донецкой области. Тяжелые автомобили застревают, и являются удобной мишенью для наших артиллеристов, танковых комплексов. Это время можем потратить для подготовки наших резервов, замены бойцов на фронте - уверен представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Напомним

Представитель ОСУВ "Хортица" Илья Евлаш заявил, что вблизи Часового Яра построено несколько оборонительных колец с минными полями, инженерными заграждениями и укрепленными позициями, чтобы замедлить продвижение россиян в этом районе.