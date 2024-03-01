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На Лимано-Купянское направление россияне стянули почти 100 тысяч военных и несколько тысяч техники - Евлаш

На Лимано-Купянское направление россияне стянули почти 100 тысяч военных и несколько тысяч техники - Евлаш

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 14:52  •  4714 просмотра

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По словам представителя оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", там находится более 122 000 российских военнослужащих, из которых почти 100 000 - на Лиманском и Купянском направлениях, а также более 4 000 единиц военной техники.

На Лиманском и Купянском направлении находится более ста тысяч российских оккупантов где еще несколько тысяч российской военной техники. Об этом в эфире "Суспільне.Спротивление" заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш, пишет УНН.

Детали 

По его словам, по линии ответственности стратегической группировки "Хортица" сейчас находится где-то 122 тысячи оккупантов.

Если сосредоточить Лиманское и Купянское направления то почти 100 тысяч (российских военных - ред.) получается. Также есть еще Северский, где еще 23 тысячи оккупантов удерживается. (...) Кроме того, удерживают достаточно большое количество танков различных модификаций, различных типов. 

- резюмировал Евлаш.

На Авдеевском направлении враг имеет некоторые локальные успехи, впрочем ВСУ кое-где восстанавливают утраченные позиции - Тарнавский1 марта 2024, 10:48 • 25316 просмотров

По его представителя ОСУВ "Хортица", россияне удерживают на направлении большое количество техники:

  • 1034 боевых машины;
  • две тысячи боевых бронированных машин;
  • 415 систем залпового огня;
  • 1096 ствольных артиллерийских систем

В то же время Евлаш заверил, что в ближайшее время оккупационные войска рф не смогут проводить крупных наступательных операций. 

Погода - на нашей стороне. россиянам трудно передвигаться по нашему грунту, а именно глиноземам, распространенным в Донецкой области. Тяжелые автомобили застревают, и являются удобной мишенью для наших артиллеристов, танковых комплексов. Это время можем потратить для подготовки наших резервов, замены бойцов на фронте

- уверен представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Напомним

Представитель ОСУВ "Хортица" Илья Евлаш заявил, что вблизи Часового Яра построено несколько оборонительных колец с минными полями, инженерными заграждениями и укрепленными позициями, чтобы замедлить продвижение россиян в этом районе.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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kupyanskКупянск
На Лимано-Купʼянський напрямок росіяни стягнули майже 100 тисяч військових та декілька тисяч техніки - Євлаш
russians have deployed almost 100,000 troops and several thousand vehicles to the Liman-Kupyansk direction - Yevlash
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На Лимано-Купянское направление россияне стянули почти 100 тысяч военных и несколько тысяч техники - Евлаш

По словам представителя оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", там находится более 122 000 российских военнослужащих, из которых почти 100 000 - на Лиманском и Купянском направлениях, а также более 4 000 единиц военной техники.

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