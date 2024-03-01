На Лимано-Купянское направление россияне стянули почти 100 тысяч военных и несколько тысяч техники - Евлаш
Киев • УНН
По словам представителя оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", там находится более 122 000 российских военнослужащих, из которых почти 100 000 - на Лиманском и Купянском направлениях, а также более 4 000 единиц военной техники.
На Лиманском и Купянском направлении находится более ста тысяч российских оккупантов где еще несколько тысяч российской военной техники. Об этом в эфире "Суспільне.Спротивление" заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш, пишет УНН.
Детали
По его словам, по линии ответственности стратегической группировки "Хортица" сейчас находится где-то 122 тысячи оккупантов.
Если сосредоточить Лиманское и Купянское направления то почти 100 тысяч (российских военных - ред.) получается. Также есть еще Северский, где еще 23 тысячи оккупантов удерживается. (...) Кроме того, удерживают достаточно большое количество танков различных модификаций, различных типов.
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По его представителя ОСУВ "Хортица", россияне удерживают на направлении большое количество техники:
- 1034 боевых машины;
- две тысячи боевых бронированных машин;
- 415 систем залпового огня;
- 1096 ствольных артиллерийских систем
В то же время Евлаш заверил, что в ближайшее время оккупационные войска рф не смогут проводить крупных наступательных операций.
Погода - на нашей стороне. россиянам трудно передвигаться по нашему грунту, а именно глиноземам, распространенным в Донецкой области. Тяжелые автомобили застревают, и являются удобной мишенью для наших артиллеристов, танковых комплексов. Это время можем потратить для подготовки наших резервов, замены бойцов на фронте
Напомним
Представитель ОСУВ "Хортица" Илья Евлаш заявил, что вблизи Часового Яра построено несколько оборонительных колец с минными полями, инженерными заграждениями и укрепленными позициями, чтобы замедлить продвижение россиян в этом районе.
На Лимано-Купянское направление россияне стянули почти 100 тысяч военных и несколько тысяч техники - Евлаш
По словам представителя оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", там находится более 122 000 российских военнослужащих, из которых почти 100 000 - на Лиманском и Купянском направлениях, а также более 4 000 единиц военной техники.
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