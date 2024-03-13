Силы обороны на Таврическом направлении уничтожили 5 важных объектов врага и 45 единиц военной техники оккупантов - Тарнавский

За прошедшие сутки, 12 марта, Силы обороны на Таврическом направлении ликвидировали более 380 российских оккупантов, 45 единиц военной техники и 5 важных объектов врага. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram, пишет УНН.

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По его словам, на Таврическом направлении украинские войска продолжают проводить оборонительную операцию.

Обстановка остается сложной, но контролируемой. За минувшие сутки произошло 64 боевых столкновения. Враг нанес 17 авиаударов (меньше всего за последние десять дней), 5 ракетных ударов, совершил 1215 обстрелов и 107 ударов дронами-камикадзе - заявил Тарнавский.

По его словам, общие потери россиян за минувшие сутки составили: в живой силе - 387 человек; в вооружении и военной технике - 45 единиц, не считая БпЛА. В частности, это 2 танка, 10 ББМ, 12 артсистем, 1 РСЗО (БМ-21 "Град"), 16 автомобилей и 3 единицы спецтехники. Нейтрализовано средствами РЭБ или сбито 297 БпЛА различных типов.

Силы обороны Украины уничтожили также 1 склад боеприпасов и еще 5 важных объектов врага - добавил Тарнавский.

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