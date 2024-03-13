Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
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Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
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Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
Ситуация на Восточном фронте сложная: Сырский и Умеров посетили позиции бригад на передовой
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнееЭксклюзив
Будут судить бывшую украинскую чемпионку по сумо, которая перешла на сторону врага и сейчас собирает деньги для оккупационных войск в Крыму
российские добровольческие отряды анонсировали атаки на военные цели в белгороде и курске
Новоизбранный глава НАПК встретился с послами G7 и рассказал о планах по развитию Нацагентства
Украина избавилась от зависимости от россии в ядерной отрасли - Энергоатом
В курской области рф объявили ракетную опасность
Средний перевод 147 гривен: треть украинцев регулярно донатит на ВСУ - Deloitte
Британская разведка: россияне начали досрочные "выборы" на оккупированных территориях Украины
Готовила захваченные больницы для военных рф - задержан депутат Херсонского облсовета
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Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией
Ситуация на Восточном фронте сложная: Сырский и Умеров посетили позиции бригад на передовой
Главнокомандующий Александр Сырский и Министр обороны Рустем Умеров посетили передовые позиции на Восточном фронте, где ситуация осложняется из-за угрозы наступления противника, и приняли необходимые решения по усилению обороны на этом участке.
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
Золото и биткоин рассматриваются инвесторами как активы-убежища в турбулентные времена, причем золото является стабильным активом, а биткоин считается цифровым эквивалентом, хотя они имеют разные базовые факторы, определяющие их цены.
Будут судить бывшую украинскую чемпионку по сумо, которая перешла на сторону врага и сейчас собирает деньги для оккупационных войск в Крыму
Бывшую украинскую чемпионку мира по сумо Ольгу Давидко, которая сейчас скрывается в оккупированном Крыму, обвиняют в пособничестве российскому государству-агрессору путем финансирования его оккупационных группировок и продвижения пропагандистских нарративов, за что ей грозит до 12 лет лишения свободы.
российские добровольческие отряды анонсировали атаки на военные цели в белгороде и курске
Легион "Свобода России", Русский добровольческий корпус и Сибирский батальон объявили о нанесении ударов по военным позициям в городах белгород и курск, призывая гражданское население немедленно эвакуироваться.
Новоизбранный глава НАПК встретился с послами G7 и рассказал о планах по развитию Нацагентства
Новоизбранный председатель НАПК Виктор Павлущик провел свою первую встречу с послами стран G7 и Главой Представительства ЕС в Украине, где представил свое видение дальнейшего развития НАПК.
Украина избавилась от зависимости от россии в ядерной отрасли - Энергоатом
Украина избавилась от зависимости от российских технологий и ядерного топлива, заменив его на топливо американской компании Westinghouse.
В курской области рф объявили ракетную опасность
В курской области россии объявили о ракетной угрозе, прозвучали сирены.
Средний перевод 147 гривен: треть украинцев регулярно донатит на ВСУ - Deloitte
92% украинцев делают пожертвования на помощь Вооруженным силам или тем, кто пострадал от войны, при этом средний размер перевода составляет 147 гривен, а 33% украинцев отправляет донаты регулярно.
Британская разведка: россияне начали досрочные "выборы" на оккупированных территориях Украины
На оккупированных территориях Украины россияне начали досрочно голосовать на выборах президента россии, при этом местные власти принуждали население к участию в голосовании. Вероятно, оккупационные власти хотят создать впечатление демократического выбора, несмотря на войну.
Готовила захваченные больницы для военных рф - задержан депутат Херсонского облсовета
Депутата Херсонского областного совета задержали за сотрудничество с россией во время оккупации - подготовку захваченных больниц под военные госпитали для раненых российских военных и поставки медикаментов оккупантам.