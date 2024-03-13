Ситуация на Восточном фронте сложная: Сырский и Умеров посетили позиции бригад на передовой

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров посетили позиции Сил обороны на Восточном фронте. Об этом Главнокомандующий рассказал на своей странице в Facebook, пишет УНН.

Детали

Сырский рассказал, что сегодня прибыл в район операции на направление активных действий противника. Там главнокомандующий поработал в двух бригадах, где постепенно осложняется обстановка и есть угроза продвижения вражеских подразделений в глубину наших боевых порядков.

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По его словам, после детального анализа и оценки ситуации вместе с командирами и офицерами штаба были приняты все необходимые решения по усилению резервами, боеприпасами, средствами РЭБ указанных воинских частей, что в дальнейшем обеспечит устойчивость нашей обороны на этом участке фронта

В целом, оперативная обстановка на Восточном фронте остается сложной. Противник продолжает вести наступательные действия, сосредоточивая основные усилия в районах Терны, Ивановское, Бердичи, Тоненькое, Вербово и Роботино.

В то же время, вероятно вследствие высокого уровня потерь, активность врага на других участках фронта заметно снизилась.

- заявил Александр Сырский.

Главнокомандующий пояснил, что это произошло благодаря вовремя принятым управленческим решениям на усиление обороны данного участка фронта, своевременной замене частей, утративших боеспособность, а также благодаря мужеству и стойкости наших воинов

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Сырский подчеркнул, что за две недели жестких боев противник понес чрезвычайно высокие потери. Однако, все населенные пункты, которые он пытался захватить, остались под нашим контролем

Вместе с Министром обороны Украины, вручили государственные и ведомственные награды нашим военнослужащим, которые отличились в боях с российским агрессором. Вместе с тем, остается достаточно вопросов, которые необходимо решать на месте, поэтому продолжаем нашу работу - подытожил главнокомандующий.

Напомним

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что направил группы специалистов в отдельные бригады на восточном фронте, которые имеют проблемы с подготовкой личного состава, и вынужден принимать кадровые решения в некоторых случаях в отношении командиров.