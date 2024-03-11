Украина строит три линии обороны протяженностью в 2000 километров - Зеленский
Киев • УНН
В Украине активно продолжается строительство новых линий фортификаций, поэтому президент Владимир Зеленский ожидает, что страна будет иметь три полосы обороны длиной 2000 километров.
В Украине планируется создать три полосы обороны протяженностью в 2000 тысячи километров. Об этом по результатам заседания ставки заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале, пишет УНН.
Детали
Глава государства рассказал, что в понедельник на ставке заслушал отчет премьер-министра Дениса Шмыгаля по темпам возведения новых оборонительных рубежей.
Защита в три полосы длиной 2000 километров - масштабная задача, но сейчас темпы хорошие. Рассчитываю на своевременное завершение
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Дополнение
Тем временем в Министерстве обороны Украины сегодня показали, как продолжается строительство оборонительных укреплений на Харьковском направлении.
Отмечается, что Украина строит фортификации вдоль вражеской границы, сеть опорных пунктов для Сил обороны, а еще огневые пункты и траншеи.
Напомним,
Министерство обороны Украины сообщило, что в 2022-2023 годах было построено более 2 000 опорных пунктов, позиций и огневых позиций для укрепления оборонительных рубежей вдоль северных, приднестровских областей и оперативных рубежей.
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