Украина строит три линии обороны протяженностью в 2000 километров - Зеленский

В Украине планируется создать три полосы обороны протяженностью в 2000 тысячи километров. Об этом по результатам заседания ставки заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

Глава государства рассказал, что в понедельник на ставке заслушал отчет премьер-министра Дениса Шмыгаля по темпам возведения новых оборонительных рубежей.

Защита в три полосы длиной 2000 километров - масштабная задача, но сейчас темпы хорошие. Рассчитываю на своевременное завершение - заявил Владимир Зеленский.

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Тем временем в Министерстве обороны Украины сегодня показали, как продолжается строительство оборонительных укреплений на Харьковском направлении.

Отмечается, что Украина строит фортификации вдоль вражеской границы, сеть опорных пунктов для Сил обороны, а еще огневые пункты и траншеи.

Напомним,

Министерство обороны Украины сообщило, что в 2022-2023 годах было построено более 2 000 опорных пунктов, позиций и огневых позиций для укрепления оборонительных рубежей вдоль северных, приднестровских областей и оперативных рубежей.

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