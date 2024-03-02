Зеленский дал Сырскому карт-бланш на любые кадровые изменения в армии

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский может проводить любые кадровые ротации в войске. Об этом в вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Президент рассказал, что он ежедневно общается с международными партнерами и получает доклады военных.

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Ежедневно я в коммуникации с партнерами, чтобы мы могли получить именно то, что необходимо. Ежедневно - доклады военных. Ежедневно Главком и командующие на фронте, именно там, где нужно. У Главкома - карт-бланш на кадровые изменения в армии, в штабах - любые - заявил президент Украины.

Зеленский отметил, что все командиры должны знать фронт, чувствовать фронт - реальные потребности. Все они должны быть такими, какими нужно, чтобы достигать украинских целей.

В начале недели после возвращения генерал-полковника Сырского с фронта я ожидаю его с подробным докладом и конкретными предложениями по дальнейшим изменениям и нашим действиям - рассказал Владимир Зеленский.

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Кроме того, глава государства заявил, что сейчас готовится дальнейшая работа с партнерами - встречи и переговоры - ради оружия для Украины, ради непрерывности поддержки.

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Напомним

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что направил группы специалистов в отдельные бригады на восточном фронте, которые имеют проблемы с подготовкой личного состава, и вынужден принимать кадровые решения в некоторых случаях в отношении командиров.