Зеленский заявил, что не хватает ПВО для защиты гражданских людей
Киев • УНН
Зеленский заявил, что Украине не хватает систем противовоздушной обороны, чтобы защитить гражданское население от российских атак, и нужно оружие большой дальности, чтобы остановить удары по таким городам, как Харьков.
Украине не хватает ПВО для гражданских людей. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
Не хватает того, чтобы все было in time (вовремя - ред.). ПВО для Украины, для гражданских людей. И для фронта это важно, но защитить детей, школы, университеты, больницы очень сложно без ПВО. Поэтому для этого важно всем сконцентрировать усилия. Для того, чтобы не стреляли по Харькову, например. Там нужно дальнобойное оружие, потому что россияне стоят на таком расстоянии на котором могут поражать наших людей, а мы не можем им достойно отвечать
Напомним
23 февраля Зеленский заявлял, что Украина готовится к продолжению чрезвычайно активной международной работы в ближайшие недели. Будут новые договоренности, которые усилят украинских военных и защиту городов.
Зеленский и премьер Канады обсудили предоставление Украине новых систем ПВО24 февраля 2024, 16:00 • 29786 просмотров
Зеленский заявил, что не хватает ПВО для защиты гражданских людей
Зеленский заявил, что Украине не хватает систем противовоздушной обороны, чтобы защитить гражданское население от российских атак, и нужно оружие большой дальности, чтобы остановить удары по таким городам, как Харьков.
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