Зеленский заявил, что не хватает ПВО для защиты гражданских людей

Украине не хватает ПВО для гражданских людей. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Не хватает того, чтобы все было in time (вовремя - ред.). ПВО для Украины, для гражданских людей. И для фронта это важно, но защитить детей, школы, университеты, больницы очень сложно без ПВО. Поэтому для этого важно всем сконцентрировать усилия. Для того, чтобы не стреляли по Харькову, например. Там нужно дальнобойное оружие, потому что россияне стоят на таком расстоянии на котором могут поражать наших людей, а мы не можем им достойно отвечать - сказал Зеленский.

Напомним

23 февраля Зеленский заявлял, что Украина готовится к продолжению чрезвычайно активной международной работы в ближайшие недели. Будут новые договоренности, которые усилят украинских военных и защиту городов.

Зеленский и премьер Канады обсудили предоставление Украине новых систем ПВО