Зеленский и премьер Канады обсудили предоставление Украине новых систем ПВО

Эксклюзив
Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование
  •  125936 просмотра

Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование

Эксклюзив
В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными
23.02.24  •  163100 просмотра

В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными

Эксклюзив
Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту
23.02.24  •  180885 просмотра

Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту

Эксклюзив
Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю
22.02.24  •  196577 просмотра

Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю

Эксклюзив
Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая
22.02.24  •  223866 просмотра

Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

Эксклюзив
Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
22.02.24  •  217943 просмотра

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  244538 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  264997 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
21.02.24  •  230900 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  234709 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Зеленский и премьер Канады обсудили предоставление Украине новых систем ПВО

Зеленский и премьер Канады обсудили предоставление Украине новых систем ПВО

Киев  •  УНН

24 февраля 2024, 16:00  •  25620 просмотра

Read in English

Канада и Украина обсудили предоставление новых систем противовоздушной обороны и бронетехники в рамках долгосрочной военной помощи.

Президент Владимир Зеленский  и премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудили предоставление новых систем ПВО, производство и передачу в рамках многолетней программы помощи Украине бронетехники. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис президента.

Детали

Во время встречи Владимир Зеленский и Джастин Трюдо обсудили предоставление новых систем ПВО, производство и передачу в рамках многолетней программы помощи Украине бронетехники, необходимой для защиты украинских воинов и их медицинской эвакуации.

Президент поблагодарил за вклад Канады в обеспечение украинских Сил обороны дронами, бронетехникой, боеприпасами, за помощь в развитии инфраструктуры для F-16

- говорится в сообщении.

Сообщается, что Зеленский и Трюдо также обсудили подготовку к июльскому саммиту НАТО в Вашингтоне, двусторонние проекты в сфере энергетики, в частности ядерной, а также участие Канады и канадского бизнеса в послевоенном восстановлении Украины.

Была отмечена особая роль Канады в создании и координации Международной коалиции стран за возвращение украинских детей, незаконно вывезенных агрессором.

Президент отметил важность сегодняшнего решения Канады выделить финансирование для достройки Музея Голодомора-геноцида в Украине и поблагодарил канадское правительство и украинскую общину за поддержку.

Украина и Канада подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности24 февраля 2024, 14:59 • 34604 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Политика
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
vashington-okrug-kolumbiyaВашингтон
kanadaКанада
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
varianty-f-16-fighting-falcon-vid-general-dynamicsF-16 Fighting Falcon
Зеленський та премʼєр Канади обговорили надання Україні нових систем ППО
Zelenskyy and Canadian Prime Minister discuss providing Ukraine with new air defense systems
Новости по теме

Зеленский и премьер Канады обсудили предоставление Украине новых систем ПВО

Канада и Украина обсудили предоставление новых систем противовоздушной обороны и бронетехники в рамках долгосрочной военной помощи.

Политика •   •  25620 просмотра
Зеленский и премьер Канады обсудили предоставление Украине новых систем ПВО

Небольшие дожди и потепление прогнозируют на территории Украины 25 февраля

В западных и северных областях Украины 25 февраля ожидаются небольшие дожди, в то время как в некоторых центральных и восточных областях температура может повыситься до 14 градусов тепла.

Общество •   •  23702 просмотра
Небольшие дожди и потепление прогнозируют на территории Украины 25 февраля

61-летняя женщина погибла во время российского обстрела города Гуляйполе в Запорожской области - Федоров

В прифронтовом городе Гуляйполе Запорожской области 61-летняя женщина погибла на своем дворе от осколков российского обстрела, а 32-летний мужчина, находившийся рядом, получил ранение руки.

Война •   •  23754 просмотра
61-летняя женщина погибла во время российского обстрела города Гуляйполе в Запорожской области - Федоров

Мы должны делать больше для обороны Украины - премьер Бельгии во время выступления в Раде

Премьер-министр Бельгии отметил необходимость делать больше для поддержки Украины и помочь ей достичь победы над россией.

Политика •   •  21833 просмотра
Мы должны делать больше для обороны Украины - премьер Бельгии во время выступления в Раде

Буданов о герасимове: сейчас он незаменим в рф

Руководитель военной разведки Украины рассказал, что начальник российского генштаба герасимов является одним из немногих генералов, который может заставить других генералов работать.

Война •   •  35937 просмотра
Буданов о герасимове: сейчас он незаменим в рф

Украина и Канада подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности

Украина и Канада подписали соглашение, которое предусматривает предоставление более 3 миллиардов канадских долларов макрофинансовой и оборонной помощи со стороны Канады для усиления безопасности и устойчивости Украины против российского вторжения.

Война •   •  34604 просмотра
Украина и Канада подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности

Украина и Италия подписали двустороннее соглашение по безопасности - Зеленский

Украина и Италия подписали двустороннее соглашение о безопасности, чтобы заложить основу для долгосрочного партнерства по безопасности между двумя странами.

Политика •   •  30584 просмотра
Украина и Италия подписали двустороннее соглашение по безопасности - Зеленский

В сбитом самолете А-50 рф погиб весь экипаж из 10 россиян - источник в ГУР

Все 10 членов российского экипажа погибли, когда их самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У был сбит.

Война •   •  35094 просмотра
В сбитом самолете А-50 рф погиб весь экипаж из 10 россиян - источник в ГУР

В рф разработаны планы срыва устойчивой системы поставок западного вооружения в Украину - ГУР

По данным украинской разведки, россия разработала планы срыва поставок западного вооружения в Украину, но реализовать подобные замыслы им будет крайне трудно.

Война •   •  32408 просмотра
В рф разработаны планы срыва устойчивой системы поставок западного вооружения в Украину - ГУР

россия формирует отряды наемников для поддержки африканских диктаторов - Центр нацсопротивления

россия создает "африканский корпус" наемников для поддержки диктаторов в Того, Ливии, Буркина-Фасо и Центральноафриканской Республике, а также для усиления влияния в регионе Сахеля и Центральной Африки.

Новости Мира •   •  29428 просмотра
россия формирует отряды наемников для поддержки африканских диктаторов - Центр нацсопротивления