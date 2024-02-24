Зеленский и премьер Канады обсудили предоставление Украине новых систем ПВО

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудили предоставление новых систем ПВО, производство и передачу в рамках многолетней программы помощи Украине бронетехники. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис президента.

Детали

Во время встречи Владимир Зеленский и Джастин Трюдо обсудили предоставление новых систем ПВО, производство и передачу в рамках многолетней программы помощи Украине бронетехники, необходимой для защиты украинских воинов и их медицинской эвакуации.

Президент поблагодарил за вклад Канады в обеспечение украинских Сил обороны дронами, бронетехникой, боеприпасами, за помощь в развитии инфраструктуры для F-16 - говорится в сообщении.

Сообщается, что Зеленский и Трюдо также обсудили подготовку к июльскому саммиту НАТО в Вашингтоне, двусторонние проекты в сфере энергетики, в частности ядерной, а также участие Канады и канадского бизнеса в послевоенном восстановлении Украины.

Была отмечена особая роль Канады в создании и координации Международной коалиции стран за возвращение украинских детей, незаконно вывезенных агрессором.

Президент отметил важность сегодняшнего решения Канады выделить финансирование для достройки Музея Голодомора-геноцида в Украине и поблагодарил канадское правительство и украинскую общину за поддержку.

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