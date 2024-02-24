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Зеленський та премʼєр Канади обговорили надання Україні нових систем ППО

Київ • УНН

 • 47916 перегляди

Канада та Україна обговорили надання нових систем протиповітряної оборони та бронетехніки в рамках довгострокової військової допомоги.

Зеленський та премʼєр Канади обговорили надання Україні нових систем ППО

Президент Володимир Зеленський  та премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо обговорили надання нових систем ППО, виробництво й передачу в межах багаторічної програми допомоги Україні бронетехніки. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс президента.

Деталі

Під час зустрічі Володимир Зеленський і Джастін Трюдо обговорили надання нових систем ППО, виробництво й передачу в межах багаторічної програми допомоги Україні бронетехніки, необхідної для захисту українських воїнів та їх медичної евакуації.

Президент подякував за внесок Канади в забезпечення українських Сил оборони дронами, бронетехнікою, боєприпасами, за допомогу в розбудові інфраструктури для F-16

- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що Зеленський і Трюдо також обговорили підготовку до липневого саміту НАТО у Вашингтоні, двосторонні проєкти у сфері енергетики, зокрема ядерної, а також участь Канади й канадського бізнесу в повоєнній відбудові України.

Було відзначено особливу роль Канади у створенні та координації Міжнародної коаліції країн за повернення українських дітей, незаконно вивезених агресором.

Президент відзначив важливість сьогоднішнього рішення Канади виділити фінансування для добудови Музею Голодомору-геноциду в Україні та подякував канадському уряду й українській громаді за підтримку.

Україна та Канада підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки24.02.24, 16:59 • 66585 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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