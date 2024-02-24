Україна та Канада підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки

Президент Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Джастін Трюдо підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Канадою. Документ передбачає виділення Канадою у 2024 році понад 3 млрд канадських доларів макрофінансової та оборонної допомоги, передає УНН.

Сьогодні Україна точно сильніша, ніж два роки тому. Сьогодні ми підписали ще одну безпекову угоду, яка зміцнює позиції нашого народу, і особливо наших воїнів. Це потужне і вчасне рішення, яке є важливим внеском у посилення нашої стійкості. Ми з Премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Канадою. Документ передбачає виділення Канадою у 2024 році понад 3 млрд канадських доларів макрофінансової та оборонної допомоги Україні