Україна та Канада підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки
Київ • УНН
Україна та Канада підписали угоду, яка передбачає надання понад 3 мільярдів канадських доларів макрофінансової та оборонної допомоги з боку Канади для посилення безпеки та стійкості України проти російського вторгнення.
Президент Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Джастін Трюдо підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Канадою. Документ передбачає виділення Канадою у 2024 році понад 3 млрд канадських доларів макрофінансової та оборонної допомоги, передає УНН.
Сьогодні Україна точно сильніша, ніж два роки тому. Сьогодні ми підписали ще одну безпекову угоду, яка зміцнює позиції нашого народу, і особливо наших воїнів. Це потужне і вчасне рішення, яке є важливим внеском у посилення нашої стійкості. Ми з Премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Канадою. Документ передбачає виділення Канадою у 2024 році понад 3 млрд канадських доларів макрофінансової та оборонної допомоги Україні
Він подякував прем’єр-міністру та всім канадцям.
Ви разом з Україною з перших днів повномасштабної війни. Це дуже цінно для нас
Україна та Італія підписали двосторонню безпекову угоду – Зеленський24.02.24, 16:53 • 39297 переглядiв