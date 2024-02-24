Україна та Італія підписали двосторонню безпекову угоду – Зеленський
Київ • УНН
Україна та Італія підписали двосторонню угоду про безпеку, щоб закласти основу для довгострокового безпекового партнерства між двома країнами.
Під час зустрічі з прем'єркою Італії Джорджею Мелоні президент підписав двосторонню безпекову угоду. Про це повідомив Володимир Зеленський, передає УНН.
Наші зустрічі з главою уряду Італії Джорджею Мелоні завжди змістовні. Важливим результатом сьогоднішньої стало підписання двосторонньої безпекової угоди. Цей документ закладає міцну основу для тривалого безпекового партнерства між Україною та Італією
Він також повідомив, що під час зустрічі обговорювали й подальшу підтримку України в контексті головування Італії в G7.
Він подякував Італії за підтримку України, зокрема у напрямках посилення обороноздатності та відбудови, а також за продовження надання військової допомоги Україні до кінця 2024 року.
“Це надзвичайно важливо”: Зеленський подякував партнерам за допомогу у війні24.02.24, 13:07 • 31170 переглядiв