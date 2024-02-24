“Це надзвичайно важливо”: Зеленський подякував партнерам за допомогу у війні

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність країнам партнерам за допомогу Україні захищати людей, зміцнювати їх та зміцнювати українські можливості та українську мотивацію. Про це заявив Зеленський під час зустрічі з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та прем’єр-міністрами Італії - Джорджію Мелоні та Бельгії - Олександром Де Кроо в Гостомелі, передає УНН.

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Я дякую вам, що ви сьогодні тут з нами й протягом всієї війни ви з нашими людьми, з українцями та Україною. Дякую, що ви допомагаєте нашій державі захищати наших людей, зміцнювати їх та зміцнювати наші можливості та українську мотивацію. Це надзвичайно важливо знати, що Україна може спиратися на таку підтримку. За два роки співпраці та єдності з вами, з нашими партнерами ми реалізували багато спільних завдань. Головне, що тисячі наших міст, тисячі наших сіл врятовані від знищення окупантами