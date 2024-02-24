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“Це надзвичайно важливо”: Зеленський подякував партнерам за допомогу у війні

Київ • УНН

 • 31170 перегляди

Президент Зеленський висловив вдячність країнам-партнерам за те, що вони допомагають Україні захищати людей, зміцнювати оборону та посилювати тиск на росію під час дворічної війни.

“Це надзвичайно важливо”: Зеленський подякував партнерам за допомогу у війні

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність країнам партнерам за допомогу Україні захищати людей, зміцнювати їх та зміцнювати українські можливості та українську мотивацію. Про це заявив Зеленський під час зустрічі з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та прем’єр-міністрами Італії - Джорджію Мелоні та Бельгії - Олександром Де Кроо в Гостомелі, передає УНН.

Деталі

Я дякую вам, що ви сьогодні тут з нами й протягом всієї війни ви з нашими людьми, з українцями та Україною. Дякую, що ви допомагаєте нашій державі захищати наших людей, зміцнювати їх та зміцнювати наші можливості та українську мотивацію. Це надзвичайно важливо знати, що Україна може спиратися на таку підтримку. За два роки співпраці та єдності з вами, з нашими партнерами ми реалізували багато спільних завдань. Головне, що тисячі наших міст, тисячі наших сіл врятовані від знищення окупантами

- сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна збільшує простір своєї безпеки та арсенал власних можливостей.

Зокрема ми змогли оновити наш український оборонно-промисловий комплекс та виходили на такий рівень виробництва власної зброї, який дозволяє нам повертати цю путінську війну додому в росію. Ми долаємо усі виклики в нашій єдності та забезпечуємо здатність світу нарощувати тиск на російську державу, на їх систему і на їх економіку війни

- додав Зеленський.

Президент також подякував партнерам за кожен пакет підтримки, який допомагає нашим воїнам битися, а державі змінюватися.

І нашій державі з кожним днем зміцнюватися. Я дякую за кожне санкційне рішення проти росії і дякую за кожен крок, який дозволяє наблизити справедливе завершення цієї війни. путін повинен програти абсолютно в усьому, як тут у Гостомелі

- резюмував глава держави.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський у другу річницю вторгнення росії в України зустрівся в Гостомелі з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та прем’єр-міністрами Італії - Джорджію Мелоні та Бельгії - Олександром Де Кроо.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітика
Джорджа Мелоні
Гостомель
Європейська комісія
Канада
Бельгія
Італія
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Україна
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