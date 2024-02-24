"Это чрезвычайно важно": Зеленский поблагодарил партнеров за помощь в войне

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность странам партнерам за помощь Украине защищать людей, укреплять их и укреплять украинские возможности и украинскую мотивацию. Об этом заявил Зеленский во время встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министрами Италии - Джорджией Мелони и Бельгии - Александром Де Кроо в Гостомеле, передает УНН.

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Я благодарю вас, что вы сегодня здесь с нами и на протяжении всей войны вы с нашими людьми, с украинцами и Украиной. Спасибо, что вы помогаете нашему государству защищать наших людей, укреплять их и укреплять наши возможности и украинскую мотивацию. Это очень важно знать, что Украина может опираться на такую поддержку. За два года сотрудничества и единства с вами, с нашими партнерами мы реализовали много совместных задач. Главное, что тысячи наших городов, тысячи наших сел спасены от уничтожения оккупантами - сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина увеличивает пространство своей безопасности и арсенал собственных возможностей.

В частности мы смогли обновить наш украинский оборонно-промышленный комплекс и выходили на такой уровень производства собственного оружия, который позволяет нам возвращать эту путинскую войну домой в Россию. Мы преодолеваем все вызовы в нашем единстве и обеспечиваем способность мира наращивать давление на российское государство, на их систему и на их экономику войны - добавил Зеленский.

Президент также поблагодарил партнеров за каждый пакет поддержки, который помогает нашим воинам сражаться, а государству меняться.

И нашему государству с каждым днем укрепляться. Я благодарю за каждое санкционное решение против России и благодарю за каждый шаг, который позволяет приблизить справедливое завершение этой войны. путин должен проиграть абсолютно во всем, как здесь в Гостомеле - резюмировал глава государства.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский во вторую годовщину вторжения России в Украину встретился в Гостомеле с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министрами Италии - Джорджией Мелони и Бельгии - Александром Де Кроо.