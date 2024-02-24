"Это чрезвычайно важно": Зеленский поблагодарил партнеров за помощь в войне

Эксклюзив
Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование
  •  41554 просмотра

Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование

Эксклюзив
В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными
  •  135940 просмотра

В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными

Эксклюзив
Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту
  •  162415 просмотра

Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту

Эксклюзив
Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю
22.02.24  •  180354 просмотра

Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю

Эксклюзив
Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая
22.02.24  •  208270 просмотра

Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

Эксклюзив
Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
22.02.24  •  205382 просмотра

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  238545 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  261618 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
21.02.24  •  228254 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  234299 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
"Это чрезвычайно важно": Зеленский поблагодарил партнеров за помощь в войне

"Это чрезвычайно важно": Зеленский поблагодарил партнеров за помощь в войне

Киев  •  УНН

24 февраля 2024, 11:07  •  3881 просмотра

Read in English

Президент Зеленский выразил благодарность странам-партнерам за то, что они помогают Украине защищать людей, укреплять оборону и усиливать давление на Россию во время двухлетней войны.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность странам партнерам за помощь Украине защищать людей, укреплять их и укреплять украинские возможности и украинскую мотивацию. Об этом заявил Зеленский во время встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министрами Италии - Джорджией Мелони и Бельгии - Александром Де Кроо в Гостомеле, передает УНН.

Детали

Я благодарю вас, что вы сегодня здесь с нами и на протяжении всей войны вы с нашими людьми, с украинцами и Украиной. Спасибо, что вы помогаете нашему государству защищать наших людей, укреплять их и укреплять наши возможности и украинскую мотивацию. Это очень важно знать, что Украина может опираться на такую поддержку. За два года сотрудничества и единства с вами, с нашими партнерами мы реализовали много совместных задач. Главное, что тысячи наших городов, тысячи наших сел спасены от уничтожения оккупантами

- сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина увеличивает пространство своей безопасности и арсенал собственных возможностей.

В частности мы смогли обновить наш украинский оборонно-промышленный комплекс и выходили на такой уровень производства собственного оружия, который позволяет нам возвращать эту путинскую войну домой в Россию. Мы преодолеваем все вызовы в нашем единстве и обеспечиваем способность мира наращивать давление на российское государство, на их систему и на их экономику войны

- добавил Зеленский.

Президент также поблагодарил партнеров за каждый пакет поддержки, который помогает нашим воинам сражаться, а государству меняться.

И нашему государству с каждым днем укрепляться. Я благодарю за каждое санкционное решение против России и благодарю за каждый шаг, который позволяет приблизить справедливое завершение этой войны. путин должен проиграть абсолютно во всем, как здесь в Гостомеле

- резюмировал глава государства.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский во вторую годовщину вторжения России в Украину встретился в Гостомеле с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министрами Италии - Джорджией Мелони и Бельгии - Александром Де Кроо.

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаПолитика
dzhordzhiya-meloniДжорджия Мелони
khostelГостомель
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
kanadaКанада
belgiyaБельгия
italiyaИталия
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ursula-fon-der-liaienУрсула фон дер Ляйен
ukrainaУкраина
“Це надзвичайно важливо”: Зеленський подякував партнерам за допомогу у війні
"This is extremely important": Zelenskyy thanks partners for help in war
Новости по теме

"Это чрезвычайно важно": Зеленский поблагодарил партнеров за помощь в войне

Президент Зеленский выразил благодарность странам-партнерам за то, что они помогают Украине защищать людей, укреплять оборону и усиливать давление на Россию во время двухлетней войны.

Война •   •  3881 просмотра
"Это чрезвычайно важно": Зеленский поблагодарил партнеров за помощь в войне

Олещук показал, как ПВО сбивала российские "шахеды" в годовщину вторжения рф

Украинские подразделения противовоздушной обороны сбили 12 российских беспилотников "Шахид" и 2 ракеты, запущенные во время ночной атаки 24 февраля 2024 года, сообщает командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Война •   •  5149 просмотра
Олещук показал, как ПВО сбивала российские "шахеды" в годовщину вторжения рф

Зеленский в Гостомеле встретился с Мелони, фон дер Ляйен, Трюдо и де Кроо

Президент Зеленский встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, премьер-министрами Италии и Бельгии во вторую годовщину вторжения России в Украину.

Война •   •  12125 просмотра
Зеленский в Гостомеле встретился с Мелони, фон дер Ляйен, Трюдо и де Кроо

Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование

Кого планируют поставить во главе Нацагентства на следующие четыре года - УНН узнал о том, что происходит за кулисами конкурса.

Политика •   •  41554 просмотра
Эксклюзив
Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование

"Мы стали на 730 дней ближе к победе": в годовщину вторжения рф Зеленский приехал в Гостомель

В годовщину вторжения России в Украину президент Зеленский посетил Гостомель, где украинские войска сдерживали российские войска в 2022 году, и поблагодарил международных партнеров за поддержку.

Война •   •  11932 просмотра
"Мы стали на 730 дней ближе к победе": в годовщину вторжения рф Зеленский приехал в Гостомель

Джастин Трюдо прибыл в Киев вместе с вице-премьером и министром обороны

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл в Киев с двумя министрами кабинета, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Канадой Украины против российского вторжения.

Война •   •  15692 просмотра
Джастин Трюдо прибыл в Киев вместе с вице-премьером и министром обороны

В Польше в третий раз высыпали украинскую агропродукцию: неизвестные повредили вагоны с бобами

Неизвестные в третий раз портят украинскую сельскохозяйственную продукцию на польском железнодорожном вокзале. На этот раз утром кто-то высыпал бобы из грузового вагона "Укрзализныци".

Общество •   •  14291 просмотра
В Польше в третий раз высыпали украинскую агропродукцию: неизвестные повредили вагоны с бобами

"Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо прежде": Столтенберг в годовщину вторжения рф

НАТО уже планирует открыть Совместный аналитический, учебный и образовательный центр в Польше для совместной подготовки Сил обороны и войск западных союзников.

Война •   •  15246 просмотра
"Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо прежде": Столтенберг в годовщину вторжения рф

Австралия наложила дополнительные санкции на рф

Правительство Австралии ввело дополнительные финансовые санкции и визовые запреты против российских лиц и организаций, причастных к депортации украинских детей с оккупированных территорий.

Война •   •  16321 просмотра
Австралия наложила дополнительные санкции на рф

россияне обстреляли линию электропередачи в Херсоне, но дефицита электроэнергии нет - Минэнерго

Несмотря на атаки на подстанции в Херсонской области, энергосистема Украины не испытывает дефицита электроэнергии благодаря достаточному внутреннему производству и запланированному импорту и экспорту электроэнергии.

Общество •   •  16235 просмотра
россияне обстреляли линию электропередачи в Херсоне, но дефицита электроэнергии нет - Минэнерго