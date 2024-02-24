Украина и Италия подписали двустороннее соглашение по безопасности - Зеленский

Во время встречи с премьером Италии Джорджей Мелони президент подписал двустороннее соглашение по безопасности. Об этом сообщил Владимир Зеленский, передает УНН.

Наши встречи с главой правительства Италии Джорджей Мелони всегда содержательные. Важным результатом сегодняшней стало подписание двустороннего соглашения по безопасности. Этот документ закладывает прочную основу для длительного партнерства по безопасности между Украиной и Италией - написал президент.

Он также сообщил, что во время встречи обсуждали и дальнейшую поддержку Украины в контексте председательства Италии в G7.

Он поблагодарил Италию за поддержку Украины, в частности в направлениях усиления обороноспособности и восстановления, а также за продолжение предоставления военной помощи Украине до конца 2024 года.

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