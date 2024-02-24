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Украина и Канада подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности

Украина и Канада подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности

Киев  •  УНН

24 февраля 2024, 14:59  •  15103 просмотра

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Украина и Канада подписали соглашение, которое предусматривает предоставление более 3 миллиардов канадских долларов макрофинансовой и оборонной помощи со стороны Канады для усиления безопасности и устойчивости Украины против российского вторжения.

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Джастин Трюдо подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Канадой. Документ предусматривает выделение Канадой в 2024 году более 3 млрд канадских долларов макрофинансовой и оборонной помощи, передает УНН.

Сегодня Украина точно сильнее, чем два года назад. Сегодня мы подписали еще одно соглашение по безопасности, которое укрепляет позиции нашего народа, и особенно наших воинов. Это мощное и своевременное решение, которое является важным вкладом в усиление нашей устойчивости. Мы с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Канадой. Документ предусматривает выделение Канадой в 2024 году более 3 млрд канадских долларов макрофинансовой и оборонной помощи Украине

- сообщил Зеленский.

Он поблагодарил премьер-министра и всех канадцев.

Вы вместе с Украиной с первых дней полномасштабной войны. Это очень ценно для нас

- отметил Зеленский.

Украина и Италия подписали двустороннее соглашение по безопасности - Зеленский24 февраля 2024, 14:53 • 13634 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаПолитика
kanadaКанада
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
Україна та Канада підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки
Ukraine and Canada sign agreement on security cooperation
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