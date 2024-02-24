Украина и Канада подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности
Киев • УНН
Украина и Канада подписали соглашение, которое предусматривает предоставление более 3 миллиардов канадских долларов макрофинансовой и оборонной помощи со стороны Канады для усиления безопасности и устойчивости Украины против российского вторжения.
Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Джастин Трюдо подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Канадой. Документ предусматривает выделение Канадой в 2024 году более 3 млрд канадских долларов макрофинансовой и оборонной помощи, передает УНН.
Сегодня Украина точно сильнее, чем два года назад. Сегодня мы подписали еще одно соглашение по безопасности, которое укрепляет позиции нашего народа, и особенно наших воинов. Это мощное и своевременное решение, которое является важным вкладом в усиление нашей устойчивости. Мы с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Канадой. Документ предусматривает выделение Канадой в 2024 году более 3 млрд канадских долларов макрофинансовой и оборонной помощи Украине
Он поблагодарил премьер-министра и всех канадцев.
Вы вместе с Украиной с первых дней полномасштабной войны. Это очень ценно для нас
Украина и Италия подписали двустороннее соглашение по безопасности - Зеленский24 февраля 2024, 14:53 • 13634 просмотра
Украина и Канада подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности
Украина и Канада подписали соглашение, которое предусматривает предоставление более 3 миллиардов канадских долларов макрофинансовой и оборонной помощи со стороны Канады для усиления безопасности и устойчивости Украины против российского вторжения.
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