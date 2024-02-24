Украина и Канада подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Джастин Трюдо подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Канадой. Документ предусматривает выделение Канадой в 2024 году более 3 млрд канадских долларов макрофинансовой и оборонной помощи, передает УНН.

Сегодня Украина точно сильнее, чем два года назад. Сегодня мы подписали еще одно соглашение по безопасности, которое укрепляет позиции нашего народа, и особенно наших воинов. Это мощное и своевременное решение, которое является важным вкладом в усиление нашей устойчивости. Мы с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Канадой. Документ предусматривает выделение Канадой в 2024 году более 3 млрд канадских долларов макрофинансовой и оборонной помощи Украине - сообщил Зеленский.

Он поблагодарил премьер-министра и всех канадцев.

Вы вместе с Украиной с первых дней полномасштабной войны. Это очень ценно для нас - отметил Зеленский.

Украина и Италия подписали двустороннее соглашение по безопасности - Зеленский