Зеленський заявив, що не вистачає ППО для захисту цивільних людей
Київ • УНН
Зеленський заявив, що Україні не вистачає систем протиповітряної оборони, щоб захистити цивільне населення від російських атак, і потрібна зброя великої дальності, щоб зупинити удари по таких містах, як Харків.
Україні не вистачає ППО для цивільних людей. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час пресконференції, передає кореспондент УНН.
Не вистачає того, щоб все було in time (вчасно – ред.). ППО для України, для цивільних людей. І для фронту це важливо, але захистити дітей, школи, університети, лікарні дуже складно без ППО. Тому для цього важливо всім сконцентрувати зусилля. Для того, щоб не стріляли по Харкову, наприклад. Там потрібна далекобійна зброя, тому що росіяни стоять на такій відстані на якій можуть вражати наших людей, а ми не можемо їм гідно відповідати
Нагадаємо
23 лютого Зеленський заявляв, що Україна готується до продовження надзвичайно активної міжнародної роботи найближчими тижнями. Будуть нові домовленості, які посилять українських військових та захист міст.
Зеленський та премʼєр Канади обговорили надання Україні нових систем ППО24.02.24, 18:00 • 47916 переглядiв