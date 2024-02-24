Зеленський заявив, що не вистачає ППО для захисту цивільних людей

Україні не вистачає ППО для цивільних людей. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

Не вистачає того, щоб все було in time (вчасно – ред.). ППО для України, для цивільних людей. І для фронту це важливо, але захистити дітей, школи, університети, лікарні дуже складно без ППО. Тому для цього важливо всім сконцентрувати зусилля. Для того, щоб не стріляли по Харкову, наприклад. Там потрібна далекобійна зброя, тому що росіяни стоять на такій відстані на якій можуть вражати наших людей, а ми не можемо їм гідно відповідати