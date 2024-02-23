Зеленський анонсував нові домовленості, які посилять українських воїнів
Київ • УНН
Зеленський заявив, що Україна готується продовжити активну міжнародну роботу в найближчі тижні для підписання нових угод, які посилять військову сферу та оборону міст.
Україна готується до продовження надзвичайно активної міжнародної роботи найближчими тижнями. Будуть нові домовленості, які посилять українських військових та захист міст. Про це заявив Володимир Зеленський у відеозверненні наприкінці 730-го дня війни, передає кореспондент УНН.
"Готуємося зараз до продовження надзвичайно активної нашої міжнародної роботи найближчими тижнями. Будуть і нові домовленості, які посилять наших воїнів, захист наших міст, позиції нашої держави",- сказав Зеленський.
Доповнення
Сьогодні Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен та з американськими сенаторами – делегація на чолі з Чаком Шумером.
Зокрема, Фредеріксен повідомила, що Данія вже почала готувати 16-й пакет військової допомоги Україні.
Окрім того, Фредеріксен висловила сподівання, що Україна зможе отримати данські винищувачі F-16 ще до літа.