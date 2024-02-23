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Зеленский анонсировал новые договоренности, которые усилят украинских воинов

Зеленский анонсировал новые договоренности, которые усилят украинских воинов

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 15:56  •  10620 просмотра

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Зеленский заявил, что Украина готовится продолжить активную международную работу в ближайшие недели для подписания новых соглашений, которые усилят военную сферу и оборону городов.

Украина готовится к продолжению чрезвычайно активной международной работы в ближайшие недели. Будут новые договоренности, которые усилят украинских военных и защиту городов. Об этом заявил Владимир Зеленский в видеообращении в конце 730-го дня войны, передает корреспондент УНН.

"Готовимся сейчас к продолжению чрезвычайно активной нашей международной работы в ближайшие недели. Будут и новые договоренности, которые усилят наших воинов, защиту наших городов, позиции нашего государства",- сказал Зеленский.

Дополнение

Сегодня Зеленский провел встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен и с американскими сенаторами - делегация во главе с Чаком Шумером.

В частности, Фредериксен сообщила, что Дания уже начала готовить 16-й пакет военной помощи Украине.

 Кроме того, Фредериксен выразила надежду, что Украина сможет получить датские истребители F-16  еще до лета.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаПолитика
mette-frederiksenМетте Фредериксен
chak-shumerЧак Шумер
daniyaДания
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
varianty-f-16-fighting-falcon-vid-general-dynamicsF-16 Fighting Falcon
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