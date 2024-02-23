Зеленский анонсировал новые договоренности, которые усилят украинских воинов

Украина готовится к продолжению чрезвычайно активной международной работы в ближайшие недели. Будут новые договоренности, которые усилят украинских военных и защиту городов. Об этом заявил Владимир Зеленский в видеообращении в конце 730-го дня войны, передает корреспондент УНН.

"Готовимся сейчас к продолжению чрезвычайно активной нашей международной работы в ближайшие недели. Будут и новые договоренности, которые усилят наших воинов, защиту наших городов, позиции нашего государства",- сказал Зеленский.

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Сегодня Зеленский провел встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен и с американскими сенаторами - делегация во главе с Чаком Шумером.

В частности, Фредериксен сообщила, что Дания уже начала готовить 16-й пакет военной помощи Украине.

Кроме того, Фредериксен выразила надежду, что Украина сможет получить датские истребители F-16 еще до лета.