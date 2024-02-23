У Данії сподіваються, що зможуть надати F-16 Україні ще до літа
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Данії висловив сподівання, що Україна отримає данські винищувачі F-16 до літа завдяки триваючій підготовці та інфраструктурним роботам.
Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен висловила сподівання, що Україна зможе отримати данські винищувачі F-16 ще до літа. Про це вона сказала під час спільної пресконференції з Президентом Володимиром Зеленським, передає УНН.
"Навчання проходять дуже швидко і дуже добре. Єдина причина чому ми все ще затримуємося з передачею F-16 в Україну – це просто технічна причина, технічний момент. Потрібна серйозна інфраструктура для обслуговування цих винищувачів. Ми дуже наполегливо працюємо в цьому аспекті і я сподіваюся, що нам вдасться найближчим часом, ще до літа побачити F-16 в повітряному просторі України", - сказала Фредеріксен.
Доповнення
Міноборони Данії 22 лютого повідомляло, що Україна може розраховувати на отримання перших данських винищувачів F-16 цього літа.
Зеленський заявив, що Україна працює зараз над тим, щоб F-16 почали реально захищати українське небо.