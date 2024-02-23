В Дании надеются, что смогут предоставить F-16 Украине еще до лета

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила надежду, что Украина сможет получить датские истребители F-16 еще до лета. Об этом она сказала во время совместной пресс-конференции с Президентом Владимиром Зеленским, передает УНН.

"Учения проходят очень быстро и очень хорошо. Единственная причина почему мы все еще задерживаемся с передачей F-16 в Украину - это просто техническая причина, технический момент. Нужна серьезная инфраструктура для обслуживания этих истребителей. Мы очень упорно работаем в этом аспекте и я надеюсь, что нам удастся в ближайшее время, еще до лета увидеть F-16 в воздушном пространстве Украины", - сказала Фредериксен.

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Минобороны Дании 22 февраля сообщало, что Украина может рассчитывать на получение первых датских истребителей F-16 этим летом.

Зеленский заявил, что Украина работает сейчас над тем, чтобы F-16 начали реально защищать украинское небо.