В Дании надеются, что смогут предоставить F-16 Украине еще до лета
Киев • УНН
Премьер-министр Дании выразил надежду, что Украина получит датские истребители F-16 до лета благодаря продолжающейся подготовке и инфраструктурным работам.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила надежду, что Украина сможет получить датские истребители F-16 еще до лета. Об этом она сказала во время совместной пресс-конференции с Президентом Владимиром Зеленским, передает УНН.
"Учения проходят очень быстро и очень хорошо. Единственная причина почему мы все еще задерживаемся с передачей F-16 в Украину - это просто техническая причина, технический момент. Нужна серьезная инфраструктура для обслуживания этих истребителей. Мы очень упорно работаем в этом аспекте и я надеюсь, что нам удастся в ближайшее время, еще до лета увидеть F-16 в воздушном пространстве Украины", - сказала Фредериксен.
Дополнение
Минобороны Дании 22 февраля сообщало, что Украина может рассчитывать на получение первых датских истребителей F-16 этим летом.
Зеленский заявил, что Украина работает сейчас над тем, чтобы F-16 начали реально защищать украинское небо.
В Дании надеются, что смогут предоставить F-16 Украине еще до лета
Премьер-министр Дании выразил надежду, что Украина получит датские истребители F-16 до лета благодаря продолжающейся подготовке и инфраструктурным работам.
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