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В Дании надеются, что смогут предоставить F-16 Украине еще до лета

В Дании надеются, что смогут предоставить F-16 Украине еще до лета

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 14:47  •  9556 просмотра

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Премьер-министр Дании выразил надежду, что Украина получит датские истребители F-16 до лета благодаря продолжающейся подготовке и инфраструктурным работам.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила надежду, что Украина сможет получить датские истребители F-16  еще до лета. Об этом она сказала  во время совместной пресс-конференции с Президентом Владимиром Зеленским, передает УНН.

"Учения проходят очень быстро и очень хорошо. Единственная причина почему мы все еще задерживаемся с передачей F-16 в Украину - это просто техническая причина, технический момент. Нужна серьезная инфраструктура для обслуживания этих истребителей. Мы очень упорно работаем в этом аспекте и я надеюсь, что нам удастся в ближайшее время, еще до лета увидеть F-16 в воздушном пространстве Украины", - сказала Фредериксен.

Дополнение

Минобороны Дании 22 февраля сообщало, что Украина может рассчитывать на получение первых датских истребителей F-16 этим летом.

Зеленский заявил, что Украина работает сейчас над тем, чтобы F-16  начали реально защищать украинское небо.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаПолитика
mette-frederiksenМетте Фредериксен
daniyaДания
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
varianty-f-16-fighting-falcon-vid-general-dynamicsF-16 Fighting Falcon
У Данії сподіваються, що зможуть надати F-16  Україні ще до літа
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