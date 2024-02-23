Данія відіграла ключову роль у розблокуванні рішення про F-16 - Зеленський
Київ • УНН
За словами Президента України Володимира Зеленського, Данія відіграла ключову роль у наданні Україні можливості придбати винищувачі F-16.
Данія відіграла ключову роль у розблокуванні рішення про винищувачі F-16 для України. Про це заявив Президент Володимир Зеленський, та зазначив, що Україна працює зараз над тим, щоб F-16 почали реально захищати українське небо, передає УНН.
"Саме Данія відіграла ключову роль у розблокуванні рішення про F-16 для України. Метте, я дякую тобі особисто. Ми працюємо зараз над тим, щоб українські F-16 почали реально захищати українське небо", - сказав Зеленський під час спільної пресконференції з премʼєр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.
Він зазначив, що є новий оборонний пакет від Данії - вже пʼятнадцятий.
"Боєприпаси, дрони та інша зброя, якої очікують наші воїни. І окрім цього, наші делегації домовились про проведення спільного двостороннього Форуму оборонних індустрій. Модернізація та зміцнення арсеналів на основі досвіду сучасної війни – це один із наших спільних пріоритетів", - розповів Зеленський.
Боєприпаси та ППО: у Данії анонсували новий пакет допомоги Україні22.02.24, 14:38 • 23733 перегляди
Доповнення
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що Україна активно готує інфраструктуру для обслуговування F-16.