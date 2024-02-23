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Данія відіграла ключову роль у розблокуванні рішення про F-16 - Зеленський

Київ • УНН

 • 20134 перегляди

За словами Президента України Володимира Зеленського, Данія відіграла ключову роль у наданні Україні можливості придбати винищувачі F-16.

Данія відіграла ключову роль у розблокуванні рішення про F-16 - Зеленський

Данія відіграла ключову роль у розблокуванні рішення про винищувачі  F-16 для України. Про це заявив Президент Володимир Зеленський, та зазначив, що Україна працює зараз над тим, щоб F-16  почали реально захищати українське небо, передає УНН.

"Саме Данія відіграла ключову роль у розблокуванні рішення про F-16 для України. Метте, я дякую тобі особисто. Ми працюємо зараз над тим, щоб українські  F-16  почали реально захищати українське небо", - сказав Зеленський під час спільної пресконференції з премʼєр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

Він зазначив, що є новий оборонний пакет від Данії -  вже пʼятнадцятий.

"Боєприпаси, дрони та інша зброя, якої очікують наші воїни. І окрім цього, наші делегації домовились про проведення спільного двостороннього Форуму оборонних індустрій. Модернізація та зміцнення арсеналів на основі досвіду сучасної війни – це один із наших спільних пріоритетів", - розповів Зеленський.

Боєприпаси та ППО: у Данії анонсували новий пакет допомоги Україні22.02.24, 14:38 • 23733 перегляди

Доповнення

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що Україна активно готує інфраструктуру для обслуговування F-16.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
Метте Фредеріксен
Данія
Володимир Зеленський
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