Боєприпаси та ППО: у Данії анонсували новий пакет допомоги Україні
Київ • УНН
Данія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на суму 247 мільйонів доларів, що включає артилерійські боєприпаси, системи протиповітряної оборони, обладнання для розмінування та безпілотники.
У Данії анонсували новий пакет військової допомоги Україні на суму майже 250 млн дол.
Про це УНН повідомляє з посиланням на Міноборони країни.
Артилерійські боєприпаси, ППО, розмінування та дрони. Це частина того, що має бути профінансовано за рахунок нового великого пакета військової допомоги в розмірі приблизно 1,7 мільярда данських крон. (близько 247 млн дол - ред.) Це 15-й за рахунком пакет військової техніки для України
Міністр оборони Троелс Лунд Поульсен заявив, що Україна, як і раніше, відчуває велику потребу в підтримці, зокрема, не в останню чергу, в артилерійських боєприпасах.
Пакет допомоги XV Данія робить фінансовий внесок у закупівлю зброї та боєприпасів. Як через інші країни, зокрема Нідерланди та Чехію, так і за допомогою продовження доброї та важливої співпраці з данською оборонною промисловістю
Повідомляється, що крім того, до пакету допомоги входять радари, обладнання зв'язку та дрони від данських компаній.
Доповнення
Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявляла, що Данія вирішила передати Україні всю свою артилерію і заявила, що в Європи є системи ППО, які потрібно передати Україні.