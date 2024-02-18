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Дания решила передать всю свою артиллерию Украине

Дания решила передать всю свою артиллерию Украине

Киев  •  УНН

18 февраля 2024, 08:12  •  12630 просмотра

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Дания решила передать всю свою артиллерию Украине и призвала Европу предоставить Киеву больше систем противовоздушной обороны и боеприпасов.

Дания решила передать Украине всю свою артиллерию и заявила, что у Европы есть системы ПВО, которые нужно передать Украине. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время 7-й украинского ланча по случаю Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент УНН.

Мы должны быть в состоянии защищать себя, для этого мы должны передать Украине то, что им нужно сейчас...Украина просит у нас амуницию сейчас, артиллерию сейчас. Мы,  Дания решили передать всю артиллерию, которая у нас

- сказала Фредериксен.

Она подчеркнула, что в Европе есть запасы амуниции и системы ПВО, которую нужно передать Украине.

"Запасы есть в Европе амуниции, это не вопрос производства только, потому что у нас есть оружие, у нас есть амуниция, у нас есть системы ПВО, которую мы пока не используем и которую должны передать Украине", - добавила Фредериксен.

Дополнение

Президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна нашла за рубежом источники для поставки Украине снарядов, в частности, есть возможность поставки 500 тыс. снарядов калибра 155 мм и 300 тыс. снарядов калибра 122 мм из третьих стран в течение недель в случае получения необходимого финансирования.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаПолитика
mette-frederiksenМетте Фредериксен
petr-pavelПетр Павел
daniyaДания
yevropaЕвропа
ukrainaУкраина
Данія вирішила передати всю свою артилерію Україні
Denmark decides to transfer all its artillery to Ukraine
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