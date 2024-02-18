Данія вирішила передати всю свою артилерію Україні
Київ • УНН
Данія вирішила передати всю свою артилерію Україні і закликала Європу надати Києву більше систем протиповітряної оборони та боєприпасів.
Данія вирішила передати Україні всю свою артилерію та заявила, що в Європи є системи ППО, які потрібно передати Україні. Про це заявила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен під час 7-й українського ланчу з нагоди Мюнхенської конференції з безпеки, передає кореспондент УНН.
Ми повинні бути в змозі захищати себе, для цього ми повинні передати Україні те, що їм потрібно зараз…Україна просить у нас амуніцію зараз, артилерію зараз. Ми, Данія вирішили передати всю артилерію, яка у нас
Вона наголосила, що в Європі є запаси амуніції та системи ППО, яку потрібно передати Україні.
"Запаси є в Європі амуніції, це не питання виробництва лише, тому що у нас є зброя, у нас є амуніція, у нас є системи ППО, яку ми поки що не використовуємо і яку повинні передати Україні", - додала Фредеріксен.
Доповнення
Президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна знайшла за кордоном джерела для поставки Україні снарядів, зокрема, є можливість постачання 500 тис. снарядів калібру 155 мм і 300 тис. снарядів калібру 122 мм із третіх країн протягом тижнів у разі отримання необхідного фінансування.