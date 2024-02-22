Боеприпасы и ПВО: в Дании анонсировали новый пакет помощи Украине

В Дании анонсировали новый пакет военной помощи Украине на суму почти 250 млн дол.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минобороны страны.

Артиллерийские боеприпасы, ПВО, разминирование и дроны. Это часть того, что должно быть профинансировано за счет нового крупного пакета военной помощи в размере примерно 1,7 миллиарда датских крон. (около 247 млн дол – ред.) Это 15-й по счету пакет военной техники Украине - говориться в сообщении.

Министр обороны Троэлс Лунд Поульсен заявил, что Украина по-прежнему испытывает большую потребность в поддержке, в том числе, не в последнюю очередь, в артиллерийских боеприпасах.

Пакет помощи XV Дания вносит финансовый вклад в закупку оружия и боеприпасов. Как через другие страны, в том числе Нидерланды и Чехию, так и посредством продолжения хорошего и важного сотрудничества с датской оборонной промышленностью - сказал Поульсен.

Сообщается, что кроме того, в пакет помощи входят радары, оборудование связи и дроны от датских компаний.

Дополнение

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявляла, что Дания решила передать Украине всю свою артиллерию и заявила, что у Европы есть системы ПВО, которые нужно передать Украине.