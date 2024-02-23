Дания сыграла ключевую роль в разблокировании решения о F-16 - Зеленский

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В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными
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В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными

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Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту
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Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту

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Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю
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Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю

Эксклюзив
Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая
22.02.24  •  172592 просмотра

Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

Эксклюзив
Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
22.02.24  •  170698 просмотра

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  221951 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

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Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  253832 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

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Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
21.02.24  •  223319 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

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рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  230512 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

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Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
20.02.24  •  234127 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Дания сыграла ключевую роль в разблокировании решения о F-16 - Зеленский

По словам Президента Украины Владимира Зеленского, Дания сыграла ключевую роль в предоставлении Украине возможности приобрести истребители F-16.

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Дания сыграла ключевую роль в разблокировании решения о F-16 - Зеленский

Кубраков заявил, что Украина начинает реализацию ряда решений для поддержания ритмичности экспорта

Украина внедряет такие решения, как увеличение пропускной способности пограничных пунктов пропуска и альтернативные пути экспорта, такие как речной транспорт, чтобы поддерживать ритм экспорта, несмотря на конфликт.

Экономика •   •  9089 просмотра
Кубраков заявил, что Украина начинает реализацию ряда решений для поддержания ритмичности экспорта

Из оккупированной Херсонщины вернули семью военного, которого недавно освободили из плена

Мать и 14-летняя сестра недавно освобожденного украинского солдата были возвращены из оккупированной Россией Херсонской области на подконтрольную Украине территорию при содействии украинских властей.

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Из оккупированной Херсонщины вернули семью военного, которого недавно освободили из плена

Польская полиция взялась за инцидент с рассыпанием рапса из украинских зерновозов: устанавливает злоумышленников

Польская полиция расследует сообщение о рассыпании рапса из украинских зерновозов, стоявших на железнодорожных путях в Польше.

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Польская полиция взялась за инцидент с рассыпанием рапса из украинских зерновозов: устанавливает злоумышленников

Законопроект о демобилизации срочников: в Минобороны рассказали детали

Законопроект предусматривает, что военнослужащие срочной службы, служба которых закончилась во время военного положения, будут уволены, если они не захотят продолжить службу по контракту. Уволенные в запас получат отсрочку от мобилизации на один год.

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Законопроект о демобилизации срочников: в Минобороны рассказали детали

Одно тело до сих пор не опознали: Кипер о последствиях адской ночи

Вчера вечером россия обстреляла Одессу, в результате чего, по словам главы Одесской областной государственной администрации, три человека погибли и один получил ранения.

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Одно тело до сих пор не опознали: Кипер о последствиях адской ночи

Украина направила Польше ноту из-за высыпанного на пути рапса, который транзитом шел в Германию

Неизвестные лица совершили акт вандализма в отношении украинских зерновозов, которые проезжали через Польшу, высыпав рапс на пути, что заставило украинское посольство требовать привлечения виновных к ответственности.

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Украина направила Польше ноту из-за высыпанного на пути рапса, который транзитом шел в Германию

Армия рф ударила по Новотягинке в Херсонской области: 77-летняя женщина получила ранения в собственном доме

77-летняя женщина получила ранения в собственном доме в результате российского обстрела в Новотягинке Херсонской области и была госпитализирована со взрывной травмой, травмами головы и спины.

Война •   •  10856 просмотра
Армия рф ударила по Новотягинке в Херсонской области: 77-летняя женщина получила ранения в собственном доме

Более 30 вражеских танков прибыли на железнодорожную станцию в Евпатории - партизаны

По словам партизан, более 30 танков Т-62 советских времен прибыли в Евпаторию. российские войска расконсервируют резервы из-за успехов украинской армии.

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Более 30 вражеских танков прибыли на железнодорожную станцию в Евпатории - партизаны

В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными

Из-за военного положения, ограничивающего пероральную вакцинацию диких животных от бешенства и иммунизацию домашних животных, в Украине в 2023 году наблюдался рост случаев бешенства среди животных в 2,3 раза по сравнению с 2022 годом.

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В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными