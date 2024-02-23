Дания сыграла ключевую роль в разблокировании решения о F-16 - Зеленский
По словам Президента Украины Владимира Зеленского, Дания сыграла ключевую роль в предоставлении Украине возможности приобрести истребители F-16.
Кубраков заявил, что Украина начинает реализацию ряда решений для поддержания ритмичности экспорта
Украина внедряет такие решения, как увеличение пропускной способности пограничных пунктов пропуска и альтернативные пути экспорта, такие как речной транспорт, чтобы поддерживать ритм экспорта, несмотря на конфликт.
Из оккупированной Херсонщины вернули семью военного, которого недавно освободили из плена
Мать и 14-летняя сестра недавно освобожденного украинского солдата были возвращены из оккупированной Россией Херсонской области на подконтрольную Украине территорию при содействии украинских властей.
Польская полиция взялась за инцидент с рассыпанием рапса из украинских зерновозов: устанавливает злоумышленников
Польская полиция расследует сообщение о рассыпании рапса из украинских зерновозов, стоявших на железнодорожных путях в Польше.
Законопроект о демобилизации срочников: в Минобороны рассказали детали
Законопроект предусматривает, что военнослужащие срочной службы, служба которых закончилась во время военного положения, будут уволены, если они не захотят продолжить службу по контракту. Уволенные в запас получат отсрочку от мобилизации на один год.
Одно тело до сих пор не опознали: Кипер о последствиях адской ночи
Вчера вечером россия обстреляла Одессу, в результате чего, по словам главы Одесской областной государственной администрации, три человека погибли и один получил ранения.
Украина направила Польше ноту из-за высыпанного на пути рапса, который транзитом шел в Германию
Неизвестные лица совершили акт вандализма в отношении украинских зерновозов, которые проезжали через Польшу, высыпав рапс на пути, что заставило украинское посольство требовать привлечения виновных к ответственности.
Армия рф ударила по Новотягинке в Херсонской области: 77-летняя женщина получила ранения в собственном доме
77-летняя женщина получила ранения в собственном доме в результате российского обстрела в Новотягинке Херсонской области и была госпитализирована со взрывной травмой, травмами головы и спины.
Более 30 вражеских танков прибыли на железнодорожную станцию в Евпатории - партизаны
По словам партизан, более 30 танков Т-62 советских времен прибыли в Евпаторию. российские войска расконсервируют резервы из-за успехов украинской армии.
В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными
Из-за военного положения, ограничивающего пероральную вакцинацию диких животных от бешенства и иммунизацию домашних животных, в Украине в 2023 году наблюдался рост случаев бешенства среди животных в 2,3 раза по сравнению с 2022 годом.