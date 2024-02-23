Дания сыграла ключевую роль в разблокировании решения о F-16 - Зеленский

Дания сыграла ключевую роль в разблокировании решения об истребителях F-16 для Украины. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, и отметил, что Украина работает сейчас над тем, чтобы F-16 начали реально защищать украинское небо, передает УНН.

"Именно Дания сыграла ключевую роль в разблокировании решения о F-16 для Украины. Мэтте, я благодарю тебя лично. Мы работаем сейчас над тем, чтобы украинские F-16 начали реально защищать украинское небо", - сказал Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Он отметил, что есть новый оборонный пакет от Дании - уже пятнадцатый.

"Боеприпасы, дроны и другое оружие, которого ожидают наши воины. И кроме этого, наши делегации договорились о проведении совместного двустороннего Форума оборонных индустрий. Модернизация и укрепление арсеналов на основе опыта современной войны - это один из наших общих приоритетов", - рассказал Зеленский.

Боеприпасы и ПВО: в Дании анонсировали новый пакет помощи Украине

Дополнение

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что Украина активно готовит инфраструктуру для обслуживания F-16.