Данія вже почала готувати 16-й пакет військової допомоги Україні
Київ • УНН
Данія оголосила про початок підготовки 16-го пакету військової допомоги Україні і сподівається надати винищувачі F-16 до літа.
Данія вчора оголосила про 15-й пакет військової допомоги Україні й вже почала готувати наступний пакет. Про це заявивла прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен підчас спільної пресконференції з Президентом Володимиром Зеленським, передає УНН.
"Ми вже оголосили про 15-й пакет допомоги Україні й вже почали готувати наступний пакет. Ми розуміємо, наскільки вам потрібна наша підтримка для збереження життів. До цього пакета входить зброя, дрони, системи розмінування", – сказала Фредеріксен.
Окрім того, Фредеріксен зазначила, що укладена двостороння угода у сфері безпеки передбачає довгострокову співпрацю між країнами, і висловила сподівання, що буде підписано ще багато двосторонніх документів та сформоване міцне партнерство.
"Це дуже чітко покаже росії та путіну, що у вас багато партнерів і друзів, які залишаються з вами і на яких ви можете розраховувати. Союзники й партнери повинні діяти. Ми маємо забезпечувати наші зобов’язання більшою мірою. Бо ви не можете виграти війну лише на основі слів, мають бути дії", – підсумувала прем’єр-міністерка Данії.
Доповнення
22 лютого у Данії анонсували новий пакет військової допомоги Україні на суму майже 250 млн дол.
Міноборони Данії 22 лютого повідомляло, що Україна може розраховувати на отримання перших данських винищувачів F-16 цього літа.
Сьогодні, 23 лютого прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен висловила сподівання, що Україна зможе отримати данські винищувачі F-16 ще до літа.