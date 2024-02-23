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Дания уже начала готовить 16-й пакет военной помощи Украине

Дания уже начала готовить 16-й пакет военной помощи Украине

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 15:25  •  1756 просмотра

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Дания объявила о начале подготовки 16-го пакета военной помощи Украине и надеется предоставить истребители F-16 до лета.

Дания вчера объявила о 15-м пакете военной помощи Украине и уже начала готовить следующий пакет. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время совместной пресс-конференции с Президентом Владимиром Зеленским, передает УНН.

"Мы уже объявили о 15-м пакете помощи Украине  и уже начали готовить следующий пакет. Мы понимаем, насколько вам нужна наша поддержка для сохранения жизней. В этот пакет входит оружие, дроны, системы разминирования", - сказала Фредериксен.

Кроме того, Фредериксен отметила, что заключенное двустороннее соглашение в сфере безопасности предусматривает долгосрочное сотрудничество между странами, и выразила надежду, что будет подписано еще много двусторонних документов и сформировано крепкое партнерство.

"Это очень четко покажет россии и путину, что у вас много партнеров и друзей, которые остаются с вами и на которых вы можете рассчитывать. Союзники и партнеры должны действовать. Мы должны обеспечивать наши обязательства в большей степени. Потому что вы не можете выиграть войну только на основе слов, должны быть действия", - подытожила премьер-министр Дании.

Дополнение

22 февраля в Дании анонсировали новый пакет военной помощи Украине на сумму почти 250 млн долл.

Минобороны Дании 22 февраля сообщало, что Украина может рассчитывать на получение первых датских истребителей F-16 этим летом.

Сегодня, 23 февраля премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила надежду, что Украина сможет получить датские истребители F-16  еще до лета.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаПолитика
mette-frederiksenМетте Фредериксен
daniyaДания
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
varianty-f-16-fighting-falcon-vid-general-dynamicsF-16 Fighting Falcon
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