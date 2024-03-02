Зеленський дав Сирському карт-бланш на будь-які кадрові зміни в армії
Київ • УНН
Президент України заявив, що Головнокомандувач Збройних Сил має всі повноваження для проведення будь-яких кадрових змін в армії і очікує від нього доповіді з пропозиціями щодо подальших змін.
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський може проводити будь-які кадрові ротації у війську. Про це у вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Деталі
Президент розповів, що він щодня спілкується з міжнародними партнерами та отримує доповіді військових.
Сирський назвав головні задачі ЗСУ на Донеччині29.02.24, 14:54 • 24199 переглядiв
Щодня я в комунікації з партнерами, щоб ми могли отримати саме те, що необхідно. Щодня – доповіді військових. Щодня Головком та командувачі на фронті, саме там, де потрібно. У Головкома – карт-бланш на кадрові зміни в армії, в штабах – будь-які
Зеленський наголосив, що всі командири мають знати фронт, відчувати фронт – реальні потреби. Всі вони повинні бути такими, якими потрібно, щоб досягати українських цілей.
На початку тижня після повернення генерал-полковника Сирського з фронту я очікую його з детальною доповіддю та конкретними пропозиціями щодо подальших змін і наших дій
Доповнення
Окрім того, глава держави заявив, що наразі готується подальша робота з партнерами – зустрічі та перемовини – заради зброї для України, заради безперервності підтримки.
Зеленський заявив, що не вистачає ППО для захисту цивільних людей24.02.24, 20:06 • 25758 переглядiв
Нагадаємо
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що направив групи фахівців до окремих бригад на східному фронті, які мають проблеми з підготовкою особового складу, і змушений ухвалювати кадрові рішення в деяких випадках щодо командирів.