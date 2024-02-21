российский "военкор", который обнародовал потери рф в Авдеевке, покончил с собой - СМИ
Российский оккупант и блогер, который раскрыл информацию о потерях россии в 16 000 солдат во время штурма Авдеевки, как сообщается, покончил с собой после того, как его соратники начали преследовать его.
рф демонстрирует, что оккупация Луганской и Донецкой областей является для нее необходимой, особенно перед выборами - Вениславский
По словам украинского депутата, россияне демонстрируют, что полная оккупация Луганской и Донецкой областей является жизненно важной для них, особенно перед переизбранием путина.
Благотворители обеспечили спортсменов из Винницкой области снаряжением для академической гребли
Благотворительный фонд "МХП-Громаді" присоединился к приобретению гребного снаряжения для спортсменов Винницкой области, чтобы помочь решить проблему хронической нехватки спортивного инвентаря.
В Мукачево местные избили военного из ТЦК: полиция открыла уголовное производство
Сотрудники Мукачевского районного управления полиции оперативно установили лиц причастных к драке. Известно, что пострадавшим является военнослужащий
Варшава не исключает дальнейших ограничений на украинский экспорт
Польша предупредила Украину, что может ввести дополнительные ограничения на украинскую продукцию, если не будет достигнута договоренность.
Информатор ФБР, который обвинял Байденов, заявил о причастности к делу российской разведки - СМИ
Информатор ФБР, обвиненный в предоставлении ложной информации о Байденах, согласно судебным документам, был обвинен в связях с российской разведкой.
Британская разведка: армия рф усилила наземные атаки на Запорожском направлении возле Роботино
Британская разведка сообщает, что российские войска усилили наземные атаки вблизи села Роботино в Запорожской области, пытаясь захватить населенный пункт.
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
Директор Фонда гарантирования вкладов физических лиц обратилась в правоохранительные органы из-за того, что журналисты спрашивали о ее зарубежных поездках и пользовании автомобилями, принадлежащими банку, который находится в стадии ликвидации.
"Имеет достаточно ресурсов": в комитете по нацбезопасности сообщили, сколько лет еще рф готова воевать
Согласно разведывательным данным, россия имеет еще достаточно ресурсов, чтобы продолжать войну против Украины и в 2025 году, возможно, в 2026 году.
На фронте погиб известный запорожский ученый Штатский
Известный запорожский ученый и исследователь истории меннонитов Максим Штатский погиб во время службы в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины.