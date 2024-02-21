российский "военкор", который обнародовал потери рф в Авдеевке, покончил с собой - СМИ

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Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
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Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

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Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
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Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

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Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
  •  105955 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

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рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
  •  135480 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Эксклюзив
Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
20.02.24  •  152691 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

Эксклюзив
Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
20.02.24  •  146603 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

Эксклюзив
Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  181336 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
19.02.24  •  304273 просмотра

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

Эксклюзив
Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  326502 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  373079 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

российский "военкор", который обнародовал потери рф в Авдеевке, покончил с собой - СМИ

Российский оккупант и блогер, который раскрыл информацию о потерях россии в 16 000 солдат во время штурма Авдеевки, как сообщается, покончил с собой после того, как его соратники начали преследовать его.

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российский "военкор", который обнародовал потери рф в Авдеевке, покончил с собой - СМИ

рф демонстрирует, что оккупация Луганской и Донецкой областей является для нее необходимой, особенно перед выборами - Вениславский

По словам украинского депутата, россияне демонстрируют, что полная оккупация Луганской и Донецкой областей является жизненно важной для них, особенно перед переизбранием путина.

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рф демонстрирует, что оккупация Луганской и Донецкой областей является для нее необходимой, особенно перед выборами - Вениславский

Благотворители обеспечили спортсменов из Винницкой области снаряжением для академической гребли

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" присоединился к приобретению гребного снаряжения для спортсменов Винницкой области, чтобы помочь решить проблему хронической нехватки спортивного инвентаря.

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Благотворители обеспечили спортсменов из Винницкой области снаряжением для академической гребли

В Мукачево местные избили военного из ТЦК: полиция открыла уголовное производство

Сотрудники Мукачевского районного управления полиции оперативно установили лиц причастных к драке. Известно, что пострадавшим является военнослужащий

Криминал и ЧП •   •  19025 просмотра
В Мукачево местные избили военного из ТЦК: полиция открыла уголовное производство

Варшава не исключает дальнейших ограничений на украинский экспорт

Польша предупредила Украину, что может ввести дополнительные ограничения на украинскую продукцию, если не будет достигнута договоренность.

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Варшава не исключает дальнейших ограничений на украинский экспорт

Информатор ФБР, который обвинял Байденов, заявил о причастности к делу российской разведки - СМИ

Информатор ФБР, обвиненный в предоставлении ложной информации о Байденах, согласно судебным документам, был обвинен в связях с российской разведкой.

Новости Мира •   •  16750 просмотра
Информатор ФБР, который обвинял Байденов, заявил о причастности к делу российской разведки - СМИ

Британская разведка: армия рф усилила наземные атаки на Запорожском направлении возле Роботино

Британская разведка сообщает, что российские войска усилили наземные атаки вблизи села Роботино в Запорожской области, пытаясь захватить населенный пункт.

Война •   •  18969 просмотра
Британская разведка: армия рф усилила наземные атаки на Запорожском направлении возле Роботино

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Директор Фонда гарантирования вкладов физических лиц обратилась в правоохранительные органы из-за того, что журналисты спрашивали о ее зарубежных поездках и пользовании автомобилями, принадлежащими банку, который находится в стадии ликвидации.

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Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

"Имеет достаточно ресурсов": в комитете по нацбезопасности сообщили, сколько лет еще рф готова воевать

Согласно разведывательным данным, россия имеет еще достаточно ресурсов, чтобы продолжать войну против Украины и в 2025 году, возможно, в 2026 году.

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"Имеет достаточно ресурсов": в комитете по нацбезопасности сообщили, сколько лет еще рф готова воевать

На фронте погиб известный запорожский ученый Штатский

Известный запорожский ученый и исследователь истории меннонитов Максим Штатский погиб во время службы в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины.

Война •   •  19765 просмотра
На фронте погиб известный запорожский ученый Штатский