российский "военкор", который обнародовал потери рф в Авдеевке, покончил с собой - СМИ

Друзья российского оккупанта и блогера александра морозова, сообщили о его самоубийстве. До этого он обнародовал информацию, что в штурмах Авдеевки россияне потеряли погибшими около 16 000 солдат. Об этом УНН сообщает со ссылкой на российскую службу Радио Свобода и украинского журналиста Дениса Казанского.

Детали

Как отметил Казанский, соратники морозова затравили его и довели до самоубийства "просто за то, что он озвучивал неудобные для них факты".

18 февраля морозов опубликовал пост, в котором сообщил, со ссылкой на неназванный источник, о гибели 16 тысяч российских военных в боях за Авдеевку с октября по февраль.

В одном из последних своих постов в Telegram, он сообщил, что руководство заставило его удалить сообщение о потерях рф в Авдеевке.

Дополнение

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский сообщал, что за 4 месяца активной обороны на Авдеевском направлении общие потери российских войск составили 47 186 человек и 364 танков.

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о потерях украинских военных и российских оккупантов в Авдеевке, отметил, что они составляли один к семи - смерть одного украинца равнялась смерти семи россиян.