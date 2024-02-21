російський "воєнкор", який оприлюднив втрати рф у Авдіївці, наклав на себе руки - ЗМІ
Київ • УНН
Російський окупант та блогер, який розкрив інформацію про втрати росії в 16 000 солдатів під час штурму Авдіївки, як повідомляється, наклав на себе руки після того, як його соратники почали переслідувати його.
Друзі російського окупанта та блогера олександра морозова, повідомили про його самогубство. До цього він оприлюднив інформацію, що у штурмах Авдіївки росіяни втратили загиблими біля 16 000 солдатів. Про це УНН повідомляє із посиланням на російську службу Радіо Свобода та українського журналіста Дениса Казанського.
Деталі
Як зазначив Казанький, соратники морозова зацькували його та довели до самогубства "просто за те, що він озвучував незручні для них факти".
18 лютого морозов опублікував пост, у якому повідомив, із посиланням на неназване джерело, про загибель 16 тисяч російських військових у боях за Авдіївку з жовтня по лютий.
В одному з останніх свої постів у Telegram, він повідомив що керівнцтво змусило його видалити допис про втрати рф у Авдіївці.
Доповнення
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомляв, що за 4 місяці активної оборони на Авдіївському напрямку загальні втрати російських військ склали 47 186 осіб та 364 танків.
Президент України Володимир Зеленський, говорячи про втрати українських військових та російських окупантів в Авдіївці, зазначив, що вони становили один до семи - смерть одного українця дорівнювала смерті семи росіян.