Зеленський: не можу назвати наші втрати, але в Авдіївці було один до семи

Президент України Володимир Зеленський, говорячи про втрати українських військових та російських окупантів в Авдіївці, зазначив, що вони становили один до семи - смерть одного українця дорівнювала смерті семи росіян. Про це Президент сказав під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, пише УНН.

Я не можу вам сказати, яка в нас кількість потерпілих та жертв, але, наприклад, коли ми говоримо про те, що у них занадто багато втрат, то треба знати, що в Авдіївці, я можу вам сказати, що було один до семи. Смерть одного українця дорівнювала смерті семи росіян - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Рішення відійти на інші рубежі з Авдіївки було абсолютно логічне і правильне, важливо зберегти наших людей, заявив Зеленський.