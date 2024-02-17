Зеленский: не могу назвать наши потери, но в Авдеевке было один к семи
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил на конференции по безопасности, что украинские потери в Авдеевке составляют один к семи по сравнению с российскими, то есть одна украинская смерть равна семи смертям россиян.
Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о потерях украинских военных и российских оккупантов в Авдеевке, отметил, что они составляли один к семи - смерть одного украинца равнялась смерти семи россиян. Об этом Президент сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет УНН.
Я не могу вам сказать, какое у нас количество пострадавших и жертв, но, например, когда мы говорим о том, что у них слишком много потерь, то надо знать, что в Авдеевке, я могу вам сказать, что было один к семи. Смерть одного украинца равнялась смерти семи россиян
Напомним
Решение отойти на другие рубежи из Авдеевки было абсолютно логичное и правильное, важно сохранить наших людей, заявил Зеленский.
Зеленский: не могу назвать наши потери, но в Авдеевке было один к семи
Президент Зеленский заявил на конференции по безопасности, что украинские потери в Авдеевке составляют один к семи по сравнению с российскими, то есть одна украинская смерть равна семи смертям россиян.
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