Зеленский: не могу назвать наши потери, но в Авдеевке было один к семи

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о потерях украинских военных и российских оккупантов в Авдеевке, отметил, что они составляли один к семи - смерть одного украинца равнялась смерти семи россиян. Об этом Президент сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет УНН.

Я не могу вам сказать, какое у нас количество пострадавших и жертв, но, например, когда мы говорим о том, что у них слишком много потерь, то надо знать, что в Авдеевке, я могу вам сказать, что было один к семи. Смерть одного украинца равнялась смерти семи россиян - сказал Зеленский.

Напомним

Решение отойти на другие рубежи из Авдеевки было абсолютно логичное и правильное, важно сохранить наших людей, заявил Зеленский.