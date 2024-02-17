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Зеленський про Авдіївку: рішення відійти на інші рубежі правильне, важливо зберегти наших людей

Зеленський про Авдіївку: рішення відійти на інші рубежі правильне, важливо зберегти наших людей

Київ • УНН

 • 27218 перегляди

Президент Зеленський заявив, що відведення українських солдатів з Авдіївки на інші рубежі було логічним і правильним рішенням, ухваленим задля збереження життів і уникнення оточення російськими військами.

Рішення відійти на інші рубежі з Авдіївки було абсолютно логічне і правильне, важливо зберегти наших людей, заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, пише УНН.  

Абсолютно логічне, справедливе і професійне рішення - зберегти максимум українців. Важливо зберегти наших людей, і для нас це - найголовніше завдання, ми бережемо наших людей, наших воїнів. Тому що це і є захист. (...) Рішення правильне, щоби не попасти в оточення, прийняте рішення відійти на інші рубежі. Це не значить, що люди вийшли на якісь кілометри і росія щось захопила. Вона нічого не захопила. Ми повинні з вами зрозуміти. росія за два роки війни намагалася на сході щось зробити. І що таке щось? Вони просто зруйнували кілька маленьких селищ, містечок. Але найбільше, що вони зруйнували - це наше життя

- сказав Зеленський, коментуючи рішення командування про відхід українських бійців з Авдіївки.

"путін може програти" - Зеленський17.02.24, 11:29 • 29022 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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