Зеленский об Авдеевке: решение отойти на другие рубежи правильное, важно сохранить наших людей
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что отвод украинских воинов из Авдеевки на другие рубежи был логичным и правильным решением, принятым для сохранения жизней и избежания окружения российскими войсками.
Решение отойти на другие рубежи из Авдеевки было абсолютно логичное и правильное, важно сохранить наших людей, заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет УНН.
Абсолютно логичное, справедливое и профессиональное решение - сохранить максимум украинцев. Важно сохранить наших людей, и для нас это - самая главная задача, мы бережем наших людей, наших воинов. Потому что это и есть защита. (...) Решение правильное, чтобы не попасть в окружение, принято решение отойти на другие рубежи. Это не значит, что люди вышли на какие-то километры и россия что-то захватила. Она ничего не захватила. Мы должны с вами понять. россия за два года войны пыталась на востоке что-то сделать. И что такое что-то? Они просто разрушили несколько маленьких поселков, городков. Но больше всего, что они разрушили - это наша жизнь
"путин может проиграть" - Зеленский17 февраля 2024, 09:29 • 5578 просмотров
Зеленский об Авдеевке: решение отойти на другие рубежи правильное, важно сохранить наших людей
Президент Зеленский заявил, что отвод украинских воинов из Авдеевки на другие рубежи был логичным и правильным решением, принятым для сохранения жизней и избежания окружения российскими войсками.
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