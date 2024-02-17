Зеленский об Авдеевке: решение отойти на другие рубежи правильное, важно сохранить наших людей

Решение отойти на другие рубежи из Авдеевки было абсолютно логичное и правильное, важно сохранить наших людей, заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет УНН.

Абсолютно логичное, справедливое и профессиональное решение - сохранить максимум украинцев. Важно сохранить наших людей, и для нас это - самая главная задача, мы бережем наших людей, наших воинов. Потому что это и есть защита. (...) Решение правильное, чтобы не попасть в окружение, принято решение отойти на другие рубежи. Это не значит, что люди вышли на какие-то километры и россия что-то захватила. Она ничего не захватила. Мы должны с вами понять. россия за два года войны пыталась на востоке что-то сделать. И что такое что-то? Они просто разрушили несколько маленьких поселков, городков. Но больше всего, что они разрушили - это наша жизнь