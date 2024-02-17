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Зеленский об Авдеевке: решение отойти на другие рубежи правильное, важно сохранить наших людей

Зеленский об Авдеевке: решение отойти на другие рубежи правильное, важно сохранить наших людей

Киев  •  УНН

17 февраля 2024, 09:40  •  2849 просмотра

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Президент Зеленский заявил, что отвод украинских воинов из Авдеевки на другие рубежи был логичным и правильным решением, принятым для сохранения жизней и избежания окружения российскими войсками.

Решение отойти на другие рубежи из Авдеевки было абсолютно логичное и правильное, важно сохранить наших людей, заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет УНН.  

Абсолютно логичное, справедливое и профессиональное решение - сохранить максимум украинцев. Важно сохранить наших людей, и для нас это - самая главная задача, мы бережем наших людей, наших воинов. Потому что это и есть защита. (...) Решение правильное, чтобы не попасть в окружение, принято решение отойти на другие рубежи. Это не значит, что люди вышли на какие-то километры и россия что-то захватила. Она ничего не захватила. Мы должны с вами понять. россия за два года войны пыталась на востоке что-то сделать. И что такое что-то? Они просто разрушили несколько маленьких поселков, городков. Но больше всего, что они разрушили - это наша жизнь

- сказал Зеленский, комментируя решение командования об отходе украинских бойцов из Авдеевки.

"путин может проиграть" - Зеленский17 февраля 2024, 09:29 • 5578 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
avdiivkaАвдеевка
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
Зеленський про Авдіївку: рішення відійти на інші рубежі правильне, важливо зберегти наших людей
Zelensky on Avdiivka: the decision to withdraw to other lines is correct, it is important to save our people
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Зеленский об Авдеевке: решение отойти на другие рубежи правильное, важно сохранить наших людей

Президент Зеленский заявил, что отвод украинских воинов из Авдеевки на другие рубежи был логичным и правильным решением, принятым для сохранения жизней и избежания окружения российскими войсками.

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