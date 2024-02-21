Армия рф на Ореховском направлении пытается переместить личный состав на скоростных квадроциклах - Тарнавский

На Ореховском направлении российские военные предпринимают попытки переместить личный состав на скоростных квадроциклах. Там оккупанты безуспешно пытались атаковать позиции украинских военных. Об этом в своем Telegram-канале заявил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, пишет УНН.

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Отмечается, что в операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" враг за минувшие сутки нанес 54 авиаудара, совершил 1151 артобстрел (в том числе 2 сброса с БпЛА боеприпасов с химическим веществом), 103 удара дронами-камикадзе и 47 штурмовых действий.

Безуспешными атаки россиян были в частности на Ореховском направлении. Здесь противник пытается осуществлять перемещение личного состава не только малыми пехотными группами, но и на скоростных квадроциклах. По врагу наносится огневое поражение, враг уничтожается - написал Тарнавский.

По его словам, общие потери россиян за сутки 20 февраля составили: в живой силе - 521 человек, в вооружении и военной технике - 60 единиц, не считая БпЛА. Это 6 танков, 34 боевые бронемашины, 6 артсистем, 1 РСЗО, 12 автомобилей, 1 единица спецтехники. В частности, уничтожен и квадроцикл россиян.

"Также Силы обороны Украины уничтожили 2 склада боеприпасов врага и еще 1 важный объект противника. Нейтрализовано или уничтожено 233 БпЛА различных типов", - указал Тарнавский.

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