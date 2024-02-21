Армия рф на Ореховском направлении пытается переместить личный состав на скоростных квадроциклах - Тарнавский

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
  •  101903 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
  •  112904 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
  •  112613 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  141619 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Эксклюзив
Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
20.02.24  •  158702 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

Эксклюзив
Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
20.02.24  •  151272 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

Эксклюзив
Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  183920 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
19.02.24  •  311994 просмотра

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

Эксклюзив
Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  327838 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  373186 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Армия рф на Ореховском направлении пытается переместить личный состав на скоростных квадроциклах - Тарнавский

Армия рф на Ореховском направлении пытается переместить личный состав на скоростных квадроциклах - Тарнавский

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 13:11  •  17552 просмотра

Read in English

Попытки россиян перебросить войска на квадроциклах на Ореховском направлении не увенчались успехом.

На Ореховском направлении российские военные предпринимают попытки переместить личный состав на скоростных квадроциклах. Там оккупанты безуспешно пытались атаковать позиции украинских военных.  Об этом в своем Telegram-канале заявил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" враг за минувшие сутки нанес 54 авиаудара, совершил 1151 артобстрел (в том числе 2 сброса с БпЛА боеприпасов с химическим веществом), 103 удара дронами-камикадзе и 47 штурмовых действий.

Безуспешными атаки россиян были в частности на Ореховском направлении. Здесь противник пытается осуществлять перемещение личного состава не только малыми пехотными группами, но и на скоростных квадроциклах. По врагу наносится огневое поражение, враг уничтожается

- написал Тарнавский.

По его словам, общие потери россиян за сутки 20 февраля составили: в живой силе - 521 человек, в вооружении и военной технике - 60 единиц, не считая БпЛА. Это 6 танков, 34 боевые бронемашины, 6 артсистем, 1 РСЗО, 12 автомобилей, 1 единица спецтехники. В частности, уничтожен и квадроцикл россиян. 

"Также Силы обороны Украины уничтожили 2 склада боеприпасов врага и еще 1 важный объект противника. Нейтрализовано или уничтожено 233 БпЛА различных типов", - указал Тарнавский.

Оккупанты пробуют наступать малыми штурмовыми группами на Авдеевском направлении - Лыховий20 февраля 2024, 15:15 • 20053 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
aleksandr-tarnavskiiАлександр Тарнавский
telegramТелеграмма
Армія рф на Оріхівському напрямку намагається перемістити особовий склад на швидкісних квадроциклах - Тарнавський
Russian army tries to move personnel on high-speed ATVs in Orikhivske direction - Tarnavsky
Новости по теме

Армия рф на Ореховском направлении пытается переместить личный состав на скоростных квадроциклах - Тарнавский

Попытки россиян перебросить войска на квадроциклах на Ореховском направлении не увенчались успехом.

Война •   •  17552 просмотра
Армия рф на Ореховском направлении пытается переместить личный состав на скоростных квадроциклах - Тарнавский

Экономический эффект от деятельности НАБУ и САП в 2023 году составляет 4,7 млрд гривен - Кривонос

В 2023 году Национальному антикоррупционному бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуре удалось вернуть в государственный бюджет в 1,5 раза больше средств, чем в 2022 году, на общую сумму 4,7 млрд грн.

Экономика •   •  16134 просмотра
Экономический эффект от деятельности НАБУ и САП в 2023 году составляет 4,7 млрд гривен - Кривонос

Польский министр осудил "провокационный" баннер с упоминанием о путине на протесте фермеров

Польский министр осудил "позорный" баннер на фермерском протесте с призывом к путину.

Политика •   •  16407 просмотра
Польский министр осудил "провокационный" баннер с упоминанием о путине на протесте фермеров

Чехия вызывает посла россии из-за смерти навального в колонии

Чешская Республика вызвала посла россии для объяснения обстоятельств смерти алексея навального в Сибири и причин невыдачи его тела семье.

Новости Мира •   •  12634 просмотра
Чехия вызывает посла россии из-за смерти навального в колонии

Директор НАБУ рассказал, сколько топ-чиновников было уличено в коррупции в 2023 году

Директор НАБУ Семен Кривонос сообщил на брифинге, что в 2023 году бюро разоблачило на "горячем" главу Верховного Суда, а также привлекло к ответственности 3 заместителей министров, 39 руководителей государственных предприятий, 27 судей и 11 народных депутатов.

Криминал и ЧП •   •  13622 просмотра
Директор НАБУ рассказал, сколько топ-чиновников было уличено в коррупции в 2023 году

Британия ввела санкции против руководителей колонии, где умер Навальный

Великобритания ввела санкции против руководителей арктической колонии, где умер российский оппозиционер Алексей Навальный.

Новости Мира •   •  12327 просмотра
Британия ввела санкции против руководителей колонии, где умер Навальный

В Одесской области развивают сеть реабилитации военных

В Одесской области реализуется несколько реабилитационных проектов, призванных помочь военнослужащим и детям восстановиться после травм, полученных во время войны.

Общество •   •  13936 просмотра
В Одесской области развивают сеть реабилитации военных

Специалисты по международному праву одобрили конфискацию российских активов в пользу Украины - Bloomberg

Юридические эксперты одобрили арест замороженных активов российского центрального банка на сумму 300 миллиардов долларов для компенсации Украине убытков от российского вторжения, как это разрешено международным правом.

Война •   •  21142 просмотра
Специалисты по международному праву одобрили конфискацию российских активов в пользу Украины - Bloomberg

Из Донецкой области вывезли еще 37 детей

37 детей, в том числе 3 из зоны активных боевых действий, были эвакуированы из населенных пунктов Донецкой области.

Общество •   •  18017 просмотра
Из Донецкой области вывезли еще 37 детей

Украинские спецслужбы входили в международную группу правоохранителей, как заблокировали инфраструктуру хакеров из LockBit

Группировка хакеров-вымогателей LockBit в течение 5 лет атаковала финансовые учреждения и корпорации в западных странах, поддерживающих оборону Украины.

Криминал и ЧП •   •  12014 просмотра
Украинские спецслужбы входили в международную группу правоохранителей, как заблокировали инфраструктуру хакеров из LockBit