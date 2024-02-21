Армия рф на Ореховском направлении пытается переместить личный состав на скоростных квадроциклах - Тарнавский
Киев • УНН
Попытки россиян перебросить войска на квадроциклах на Ореховском направлении не увенчались успехом.
На Ореховском направлении российские военные предпринимают попытки переместить личный состав на скоростных квадроциклах. Там оккупанты безуспешно пытались атаковать позиции украинских военных. Об этом в своем Telegram-канале заявил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что в операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" враг за минувшие сутки нанес 54 авиаудара, совершил 1151 артобстрел (в том числе 2 сброса с БпЛА боеприпасов с химическим веществом), 103 удара дронами-камикадзе и 47 штурмовых действий.
Безуспешными атаки россиян были в частности на Ореховском направлении. Здесь противник пытается осуществлять перемещение личного состава не только малыми пехотными группами, но и на скоростных квадроциклах. По врагу наносится огневое поражение, враг уничтожается
По его словам, общие потери россиян за сутки 20 февраля составили: в живой силе - 521 человек, в вооружении и военной технике - 60 единиц, не считая БпЛА. Это 6 танков, 34 боевые бронемашины, 6 артсистем, 1 РСЗО, 12 автомобилей, 1 единица спецтехники. В частности, уничтожен и квадроцикл россиян.
"Также Силы обороны Украины уничтожили 2 склада боеприпасов врага и еще 1 важный объект противника. Нейтрализовано или уничтожено 233 БпЛА различных типов", - указал Тарнавский.
Оккупанты пробуют наступать малыми штурмовыми группами на Авдеевском направлении - Лыховий20 февраля 2024, 15:15 • 20053 просмотра
Армия рф на Ореховском направлении пытается переместить личный состав на скоростных квадроциклах - Тарнавский
Попытки россиян перебросить войска на квадроциклах на Ореховском направлении не увенчались успехом.
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