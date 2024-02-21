Армія рф на Оріхівському напрямку намагається перемістити особовий склад на швидкісних квадроциклах - Тарнавський
Київ • УНН
Спроби росіян перекинути війська на квадроциклах на Оріхівському напрямку не увінчалися успіхом.
На Оріхівському напрямку російські військові роблять спроби перемістити особовий склад на швидкісних квадроциклах. Там окупанти безуспішно намагалися атакувати позиції українських військових. Про це у своєму Telegram-каналі заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" ворог за минулу добу завдав 54 авіаудари, вчинив 1151 артобстріл (в тому числі 2 скиди з БпЛА боєприпасів із хімічною речовиною), 103 удари дронами-камікадзе та 47 штурмових дій.
Безуспішними атаки росіян були зокрема на Оріхівському напрямку. Тут противник намагається здійснювати переміщення особового складу не лише малими піхотними групами, а й на швидкісних квадроциклах. По ворогу завдається вогневе ураження, ворог знищується
За його словами, загальні втрати росіян за добу 20 лютого склали: у живій силі - 521 особу, в озброєнні та військовій техніці - 60 одиниць, не враховуючи БпЛА. Це 6 танків, 34 бойові бронемашини, 6 артсистем, 1 РСЗВ, 12 автомобілів, 1 одиниця спецтехніки. Зокрема, знищено й квадроцикл росіян.
"Також Сили оборони України знищили 2 склади боєприпасів ворога та ще 1 важливий об’єкт противника. Нейтралізовано або знищено 233 БпЛА різних типів", - вказав Тарнавський.
Окупанти пробують наступати малими штурмовими групами на Авдіївському напрямку - Лиховій20.02.24, 17:15 • 22445 переглядiв